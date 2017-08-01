Вторник, 8 августа 2017 года, № 81 С чистого листа

Всем невзгодам вопреки Фото Анатолия Кононова: В школе и дома. Любовь Силюкова всю себя отдает любимой работе и сыновьям.



Мариуполь вернул Ольге Силюковой вкус к жизни: она с радостью работает, творит и верит в лучшее Сегодня Ольга Силюкова работает учителем младших классов в мариупольской гимназии №1. Ее уважают коллеги, любят родители и детишки. Человек творческий и позитивный, она вошла в пятерку лучших учителей года, стала лауреатом всеукраинского профессионального интернет-конкурса. А еще два с половиной года назад женщина жила под постоянными бомбежками в Широкино, ночевала в подвале и с трудом могла дозвониться сыну, чтобы сказать два слова: «Мы живы». Жизнь под обстрелами Ольга со слезами на глазах вспоминает, как война пришла в ее дом. Говорит, что сначала широкинцы сами принимали переселенцев – летом 2014 года к ним приезжали знакомые из Краматорска, Горловки. Приходили в себя на море, восстанавливали силы – и физические, и моральные. Никто не думал, что однажды выстрелы раздадутся и в этом селе. «А осенью нас начали обстреливать, – вспоминает Ольга Силюкова. – Мы, наверное, неделю жили в подвале, в октябре все немного успокоилось, снова заработала школа. Люди выезжали, а мы надеялись на лучшее. Проводили уроки, а во время сильных обстрелов закрывали собой детей, прятали их под парты. Жили без света, газа, воды, со связью были проблемы – не жили, а выживали». Старший сын Силюковых Сергей жил и работал в Мариуполе, переживал, звонил родителям каждый день. Семье неоднократно предлагали уехать. Сначала они не соглашались – не хотели оставлять два дома и живность, но в феврале 2015 года ситуация обострилась. На подвал, где сидела семья во время очередного обстрела, налетела подбитая бронемашина. Остановило ее лишь дерево, колеса зависли над головами. Это страшное зрелище сложно забыть. После происшествия семья решила покинуть родное Широкино. Договорились с соседом, и он вывез их в Мариуполь. Свободного места в машине не было, потому оставляли село в чем вышли из подвала. Думали, уезжают на три дня, а живут в Мариуполе уже два с половиной года. Творчество во всем В нашем городе у семьи Силюковых появилась надежда на спокойную жизнь. Сыновья Ольги учатся и работают. Да и сама она не сидит без дела. Через несколько месяцев после приезда устроилась учителем младших классов в гимназию №1. Коллеги до сих пор интересуются у Ольги, где она берет силы жить дальше? Ведь не каждый сможет улыбаться после того, что пережил. Непросто потерять дом, привычное окружение и начать все сначала. Но в нашем солнечном и красивом городе жизнь семьи потихоньку вошла в колею. В Мариуполе открылось второе дыхание для творчества, вернулся вкус к жизни. Сейчас Ольга наслаждается работой с детьми, снова занялась рукоделием. «Еще в Широкино я увлекалась квиллингом, – рассказывает женщина. – Сейчас привлекла к этому делу своих учеников. Вместе создаем интересные поделки. Наши работы по городу занимают призовые места. Снова начала работать с бисером». Ольга активно и креативно подходит ко всему, что делает: будь то занятия в группе продленного дня или организация досуга детворы во время работы летнего пришкольного лагеря. Для счастья ей много не нужно: любимая работа, приветливый город и родные рядом – чем не составляющие успеха? Анна Шишман