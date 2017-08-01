Вторник, 8 августа 2017 года, № 81





На пляжах – аншлаг

Посещаемость побережья Мариуполя достигла 32,5 тысячи человек

Как сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай, отдыхающих на пляжах все больше: «Если раньше в среднем по будням было 12 тыс. человек, в выходные 20 тыс., то теперь – 20 тыс. и 32,5 тыс. соответственно. В праздники, посвященные Дню независимости и Дню металлурга, ожидаем 35 тыс. человек. Посещаемость детских пляжей в выходные дни достигает порядка одной тысячи».

Спасатели за выходные вернули родителям, не присматривавшим за своими чадами, шестеро детей в возрасте от трех до девяти лет. Заплывавших на расстояние более 200 метров от берега направляли обратно: в субботу таковых было 39, в воскресенье – 43. Оказывать первую медицинскую помощь спасателям пришлось восьми отдыхающим, еще четырем мариупольцам вызывали скорую.

Яна Иванова