Вторник, 8 августа 2017 года, № 81





От жары отключилась подстанция

Почти полсотни домов остались без электричества

В минувшее воскресенье на трансформаторной подстанции в Центральном районе Мариуполя произошло аварийное отключение из-за перегрузки от массового включения кондиционеров, передает MRPL.CITY.

С вечера до полуночи около 45 многоквартирных домов остались без электроэнергии в Центральном районе Мариуполя. Также свет пропал в магазинах и развлекательных заведениях, застав врасплох посетителей и обслуживающий персонал. Выходить из ситуации пришлось при помощи свечей и фонариков.

В ДТЭК Донецкоблэнерго уточнили, что авария произошла в результате сбоя в работе трансформаторной подстанции, питающей участок Мариуполя от бульвара Хмельницкого до улицы Зелинского и в районе пересечения проспекта Мира и улицы Итальянской. Отключение произошло около 18:00. Устранили аварию около полуночи.

Соб. инф.