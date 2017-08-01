Вторник, 8 августа 2017 года, № 81





Что показать гостям?

В Мариуполе идет обсуждение туристической привлекательности города

В креативном пространстве Vezha состоялась вторая встреча, посвященная туристическим перспективам Мариуполя, передает MRPL.CITY.

Обсудить туристический потенциал собрались местные общественные активисты, представители власти и гости из других городов.

Основной темой дискуссии стали вопросы, которые мешают полноценно развивать туризм. В частности, участники обратили внимание на необходимость дальнейшей реализации природоохранных программ. Кроме того, присутствующие отметили, что развитие туризма в городе тормозит непродуманная логистика: жителям других городов Украины долго и некомфортно добираться до Мариуполя.

Представители креативного пространства Vezha на примере Николаева, Львова и Ивано-Франковска показали возможные урбанистические проекты.

Своими идеями и опытом поделились гости из Одессы, Запорожья и Бердянска, которые приехали в Мариуполь на воркшоп.

Прошедший этим летом масштабный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 также не остался без внимания. По мнению участников, он должен стать ежегодным. В то же время, как считают активисты, не стоит ограничиваться только одним фестивалем, мероприятия должны проходить на протяжении всего года.

На встрече был представлен дизайн таблички для обозначения достопримечательностей Мариуполя. Она содержит краткий текст о локации на трех языках и QR-код, по которому можно перейти на сайт с более подробной информацией.

В следующий раз активисты планируют собраться на свежем воздухе. Напомним, на первой встрече было предложено разработать новые туристические маршруты по Мариуполю.

Соб. инф.