Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 7 августа 2017 года, Понедельник
Выжить любой ценой
Станислав Олиферчик – лучший спортсмен июня
Создатели красоты
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Глас народа

Вторник, 8 августа 2017 года, № 81


Глас народа

Фото Анатолия Кононова: Быть услышанными. Благодаря активности и неравнодушию горожан, митинг и обращение к городской власти получили поддержку сотен жителей Мариуполя.

Сразу два митинга: первый – против повышения цен на проезд, второй – за чистую воду и больший возврат эконалогов в Мариуполь

Более 300 мариупольцев вышли в эти жаркие выходные дни на Театральную площадь. Перед драмтеатром в воскресенье митинговали против повышения стоимости проезда. С тыльной стороны здания Мариупольской драмы в субботу собрались мариупольцы в возрасте, которые ожидали вечера танцев, но, как только узнали, что речь пойдет о воде и экологических налогах, тут же разбрелись по лавочкам, и этот мало анонсированный митинг собрал далеко не многих горожан.

За что 6 гривен?

Техническое состояние маршруток неудовлетворительное, кондукторы – некорректны, нарушения ПДД – постоянны. Так за что частным перевозчикам повысили тариф до 6 гривен? Таким вопросом задавались участники митинга, инициированного активистами «Народного контроля в общественном транспорте Мариуполя». О том же вещали и плакаты: «#6 грн за ЧТО?», «6 грн за хамство, грязь и ДТП». Ничего не подозревающие маленькие дети также были вовлечены в акцию: «Дети – за безопасный проезд» – гласил плакат в руках у 5-летнего ребенка.

«Почему в других городах тарифы гораздо ниже, чем в Мариуполе? Ведь в крупных населенных пунктах 6 грн платят за проезд только на маршрутах свыше 15 км, более того, стоимость проезда может быть повышена в том случае, если транспорт работает сверхурочно. Следует отметить, в законодательстве прописано, что в общественном транспорте цена проезда для детей от 7 до 13 лет составляет 75% от полной стоимости, в Мариуполе же это правило в  маршрутках игнорируется», – недоумевали общественные активисты.

Мариупольцы у открытого микрофона говорили о том, что неплохо бы сделать проезд для детей бесплатным, что без просьбы в коммунальном автобусе 15а не опускают пандус для людей с инвалидностью, что компании перевозчиков должны оборудовать транспорт табличками с указанием сроков эксплуатации и датой следующей техпроверки, что необходим новый тендер на оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о том, что нужно обязать водителей и кондукторов носить бейджи и увеличить количество транспорта после 19:00.

В ходе обсуждения собравшиеся захотели услышать человека, который подписывал меморандум от имени жителей города. К микрофону вышел Дмитрий Забавин, общественник, член исполкома Мариупольского горсовета: «Когда в феврале этого года рассматривался вопрос поэтапного повышения стоимости проезда, я единственный проголосовал против. В зале тогда присутствовали все перевозчики, а меня поддержали лишь две бабушки. Касательно меморандума: я бы мог внести проект решения по поводу отмены повышения цен, но я этого не сделал, потому что кроме меня за него никто не проголосовал бы. Кроме того, в тексте меморандума нет ни слова о шести гривнах. Я подписал меморандум исключительно от имени Совета общественных организаций Мариуполя, который представляю. И если, согласно меморандуму, не будет проверок маршруток, если их не отремонтируют в течение нескольких месяцев, то с перевозчиками будут расторгаться контракты».

На протяжении всего мероприятия проходил сбор подписей под обращением к мэру – о том, что качество услуг перевозчиков не соответствует заявленной стоимости и тариф в шесть гривен нужно отменить.

Митинг – дело организованное

Субботним вечером общественная организация «Общество защиты прав потребителей Украины» провела митинг, чтобы изучить мнения горожан по актуальным социальным вопросам.

«Мы предложили высказаться собравшимся на тему экологии, водоснабжения и стоимости проезда в транспорте, – уточнил организатор мероприятия Валерий Крупеня. – К сожалению, люди не были готовы делиться своими мыслями, да и мы поняли, что необходимо приглашать активных горожан через социальные сети и другие источники информации, а не надеяться, что прохожие сами активно подключатся к нашей инициативе».

Пожилые мариупольцы, собравшиеся по традиции на танцы у городского фонтана, составили основную массу слушателей защитников прав потребителей. Они же остались дожидаться музыкальной вечеринки и после завершения митинга, впрочем, танцы не состоялись по причине траурных мероприятий в Украине, посвященных годовщине начала «Большого террора».

Дорого и несправедливо

В других городах Украины стоимость проезда 6 гривен обусловлена протяженностью маршрута свыше 15 км или работой транспорта в сверхурочном режиме.

Антон Луковников, Николай Пожогин  


Другие новости выпуска № 81 от 8 августа 2017 года
  • Безопасность – выше, доверия – больше /
  • Глас народа /
  • Что показать гостям? /
  • От жары отключилась подстанция /
  • На пляжах – аншлаг /
  • Степан Махсма проведет личный прием /
  • Всем невзгодам вопреки / С чистого листа
  • Призвание – волонтер /
  • «Мариуполь – мой город» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Август 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Безопасность – выше, доверия – больше
    Мариуполь отпраздновал вторую годовщину создания Нацполиции Украины Подробнее...


    Как адаптировать медреформу к реалиям
    В Мариуполе приступили к обновлению системы здравоохранения – в планах сокращение койко-мест, обучение персонала и создание кластеров Подробнее...


    Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!
    Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград Подробнее...


    Ботулизм: есть или не есть?
    Сыворотки от инфекции нет, медики призывают: берегите себя! Подробнее...


    Ранние арбузы – сомнительное лакомство?
    В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования