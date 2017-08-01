Вторник, 8 августа 2017 года, № 81

Глас народа Фото Анатолия Кононова: Быть услышанными. Благодаря активности и неравнодушию горожан, митинг и обращение к городской власти получили поддержку сотен жителей Мариуполя.



Сразу два митинга: первый – против повышения цен на проезд, второй – за чистую воду и больший возврат эконалогов в Мариуполь Более 300 мариупольцев вышли в эти жаркие выходные дни на Театральную площадь. Перед драмтеатром в воскресенье митинговали против повышения стоимости проезда. С тыльной стороны здания Мариупольской драмы в субботу собрались мариупольцы в возрасте, которые ожидали вечера танцев, но, как только узнали, что речь пойдет о воде и экологических налогах, тут же разбрелись по лавочкам, и этот мало анонсированный митинг собрал далеко не многих горожан. За что 6 гривен? Техническое состояние маршруток неудовлетворительное, кондукторы – некорректны, нарушения ПДД – постоянны. Так за что частным перевозчикам повысили тариф до 6 гривен? Таким вопросом задавались участники митинга, инициированного активистами «Народного контроля в общественном транспорте Мариуполя». О том же вещали и плакаты: «#6 грн за ЧТО?», «6 грн за хамство, грязь и ДТП». Ничего не подозревающие маленькие дети также были вовлечены в акцию: «Дети – за безопасный проезд» – гласил плакат в руках у 5-летнего ребенка. «Почему в других городах тарифы гораздо ниже, чем в Мариуполе? Ведь в крупных населенных пунктах 6 грн платят за проезд только на маршрутах свыше 15 км, более того, стоимость проезда может быть повышена в том случае, если транспорт работает сверхурочно. Следует отметить, в законодательстве прописано, что в общественном транспорте цена проезда для детей от 7 до 13 лет составляет 75% от полной стоимости, в Мариуполе же это правило в маршрутках игнорируется», – недоумевали общественные активисты. Мариупольцы у открытого микрофона говорили о том, что неплохо бы сделать проезд для детей бесплатным, что без просьбы в коммунальном автобусе 15а не опускают пандус для людей с инвалидностью, что компании перевозчиков должны оборудовать транспорт табличками с указанием сроков эксплуатации и датой следующей техпроверки, что необходим новый тендер на оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о том, что нужно обязать водителей и кондукторов носить бейджи и увеличить количество транспорта после 19:00. В ходе обсуждения собравшиеся захотели услышать человека, который подписывал меморандум от имени жителей города. К микрофону вышел Дмитрий Забавин, общественник, член исполкома Мариупольского горсовета: «Когда в феврале этого года рассматривался вопрос поэтапного повышения стоимости проезда, я единственный проголосовал против. В зале тогда присутствовали все перевозчики, а меня поддержали лишь две бабушки. Касательно меморандума: я бы мог внести проект решения по поводу отмены повышения цен, но я этого не сделал, потому что кроме меня за него никто не проголосовал бы. Кроме того, в тексте меморандума нет ни слова о шести гривнах. Я подписал меморандум исключительно от имени Совета общественных организаций Мариуполя, который представляю. И если, согласно меморандуму, не будет проверок маршруток, если их не отремонтируют в течение нескольких месяцев, то с перевозчиками будут расторгаться контракты». На протяжении всего мероприятия проходил сбор подписей под обращением к мэру – о том, что качество услуг перевозчиков не соответствует заявленной стоимости и тариф в шесть гривен нужно отменить. Митинг – дело организованное Субботним вечером общественная организация «Общество защиты прав потребителей Украины» провела митинг, чтобы изучить мнения горожан по актуальным социальным вопросам. «Мы предложили высказаться собравшимся на тему экологии, водоснабжения и стоимости проезда в транспорте, – уточнил организатор мероприятия Валерий Крупеня. – К сожалению, люди не были готовы делиться своими мыслями, да и мы поняли, что необходимо приглашать активных горожан через социальные сети и другие источники информации, а не надеяться, что прохожие сами активно подключатся к нашей инициативе». Пожилые мариупольцы, собравшиеся по традиции на танцы у городского фонтана, составили основную массу слушателей защитников прав потребителей. Они же остались дожидаться музыкальной вечеринки и после завершения митинга, впрочем, танцы не состоялись по причине траурных мероприятий в Украине, посвященных годовщине начала «Большого террора». Дорого и несправедливо В других городах Украины стоимость проезда 6 гривен обусловлена протяженностью маршрута свыше 15 км или работой транспорта в сверхурочном режиме. Антон Луковников, Николай Пожогин