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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


Не сидеть сложа руки

Семья Кондратенко уверена: важна сопричастность

Как написал поэт и прозаик Игорь Губерман, «беды и боли горький запах везде и всюду одинаков». Это в полной мере испытали Ирина и Максим Кондратенко, которым пришлось бросить налаженный семейный быт и работу в охваченном войной Донецке и переселиться в Мариуполь. По роду деятельности им довелось и здесь столкнуться с бедами и болью и помогать таким же, как они сами, переселенцам, работая в Центральном районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского горсовета.

Ирина Кондратенко сразу же трудоустроилась в Мариуполе: «Мы с мужем пришли регистрироваться в центр помощи переселенцам, и я узнала, что здесь есть вакансия психолога. Меня приняли на работу, которую я люблю и прекрасно знаю, это моя специальность». Муж Ирины, Максим Кондратенко, преподаватель математики и физики, работает в нескольких местах. «Он очень творческий человек, и преподавание ему нравится, – рассказала Ирина. – Максим никогда не останется работать там, где его знания и умения не приносят должного результата». По словам Ирины, для ее супруга важны ученики, жаждущие знаний.

«Мне импонирует, что в Мари­уполе людей воспринимают не по прописке, – отмечает Ирина Кондратенко, – а по тому, насколько они готовы участвовать в жизни города, в который приехали, насколько готовы стать новыми мариупольцами, насколько готовы взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своей семьи».

И семья Кондратенко как раз из таких – помогают мариупольцам, которым нужна поддержка, и тем самым вносят свой вклад в то, чтобы наш город становился сильнее.

Николай Пожогин  


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