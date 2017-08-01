Душа компании – это первое, что приходит в голову, когда видишь Анастасию Козыреву. Сложно представить себе, что три года назад эта девушка покидала разоренный Донецк с мыслью о том, что война разрушила ее мечты. Сегодня в Мариуполе она открыла для себя новую светлую страницу, полную оптимизма и планов на далекую перспективу.

Приднестровье – Донецк – Мариуполь

Детство Анастасии прошло в Приднестровье. Вооруженный конфликт 1992 года навсегда оставил в памяти свой трагический след. Родители девушки хотели дать своей дочери все самое лучшее, поэтому решили увезти ее из неспокойного региона. Когда Насте было 15, семья перебралась в Мариуполь. Родители остались здесь, а она поехала покорять Донецк – учиться, а затем и работать.

«В 2014 году, когда конфликт в Донбассе вошел в опасную фазу, я работала в Донецком юридическом институте и жила неподалеку от аэропорта, – вспоминает Анастасия. – Перед моими глазами проезжала техника, я слышала, как боевики штурмуют донецкий аэропорт. Наш вуз захватили, мы несколько дней сидели дома и боялись показаться на улице. Все ждали, что ситуация улучшится, но ничего не менялось». Сначала ее вуз перебрался в наш город, а затем переехал в Кривой Рог. Но из-за волнения у мамы в Мари­уполе сдавали нервы, и Анастасия решила – еду к ней: «У меня никогда не стоял вопрос: семья или работа. Я знала, что без дела сидеть не буду, у меня за плечами прекрасное образование. Вот только с мечтой продолжать работать в научном направ лении и преподавать пришлось распрощаться. Я приехала в Мариуполь строить жизнь сначала».

Работа по душе

Девушка тут же принялась искать занятие по душе. Узнала, что в общественную организацию «Мариупольский Союз Молодежи» набирают команду для новых проектов. Предстояла работа с женщинами и детьми, пострадавшими от военного конфликта. Анастасия решилась на это и справилась.

«Если ты видишь, какие результаты приносит твоя работа, тут же появляются силы двигаться дальше, – улыбается Анастасия. – Сложно оставаться равнодушным, когда дети свои первые слова говорят у нас в центре или учатся здесь завязывать шнурки».

Как открытая книга

Мариуполь открыл перед Анастасией новые перспективы и дал ощущение причастности к большому делу. Город встретил ее приветливо: не было недовольства, когда она обращалась к жителям с просьбой указать дорогу или спрашивала, какая маршрутка куда едет. Все относились с пониманием и обязательно помогали.

Конечно, первое время не хватало привычных мелочей: походов на матчи «Шахтера» в «Донбасс-­Арену», тихого отдыха в парке Щербакова. Но через время и Мариуполь стал для девушки родным.

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