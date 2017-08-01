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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


Новый уровень

В городе отмечают положительную динамику оказания помощи новорожденным

Результатами работы службы здравоохранения и приоритетами с журналистами поделилась заведующая городским центром репродуктивного здоровья и лечения бесплодия Светлана Макарова: за шесть месяцев 2017 года в родовспомогательных учреждениях Мариуполя принято около двух тысяч родов. При этом количество преждевременных значительно снизилось. Положительная динамика наблюдается и с показателями выживаемости недоношенных новорожденных – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они выросли в два раза. «Такого результата невозможно было бы достичь без квалифицированных кадров и необходимого оборудования, это отметили даже киевские коллеги, побывав в мариупольском перинатальном центре», – рассказывает Светлана Макарова.

Сейчас Мариуполь является лидером области по обеспеченности медпрепаратами. Так, из городского бюджета было выделено около 800 тыс. грн для приобретения препарата сурфактанта для новорожденных, который позволяет поддерживать дыхание. Также удалось закупить препарат для критических случаев при массивнейших акушерских кровотечениях.

В комплексе все это позволило снизить показатели младенческой и материнской смерти.

Любовь Солодун  


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