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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


Вторая жизнь столовой

В ожидании перемен. После визита руководства меткомбината персонал столовой надеется на быстрое решение проблемы.
Кормить-то нужно. Несмотря на неприятный запах в зале, столовая продолжает работать в штатном режиме.

На меткомбинате имени Ильича отреагировали на жалобы работников на одну из столовых и открыто показали журналистам ее реальное состояние

С просьбой навести порядок в столовой ильичевцы обратились по каналам обратной связи предприятия, реакция руководства была незамедлительной. Здесь не скрывают, что многие объекты общепита на предприятии нуждаются в ремонте, и готовы показать не только блестящую сторону медали.

Не тот аромат

Одним из таких «слабых мест» работники комбината называют столовую №12, в которой ежедневно питаются около 250-300 человек. Сюда на обед приходят сотрудники доменного, трубоэлектросварочного, теплосилового и газового цехов. В последнее время и посетители, и персонал говорили, что в помещении какой-то неприятный запах.

Причину нашли. «Неприятный запах в столовой из-за застоявшейся канализации. Кроме этого мы страдаем от перебоев с подачей воды: она у нас бывает либо холодная, либо кипяток», – рассказывает Лидия Маслий, повар столовой №12.

И персонал, и посетители в один голос заявляют: закрывать столовую нельзя, так как ближайшие находятся не близко, да и те в обеденное время переполнены. Поэтому выход остается один – провести здесь надлежащий ремонт.

Взяли в работу

По словам Сергея Кесарева, и.о. начальника управления по социальным вопросам меткомбината имени Ильича, по поводу обслуживания канализации уже ведутся переговоры с подрядной организацией, которая готова взяться за ремонт и предложила несколько методов его проведения.

В свою очередь директор по персоналу и социальным вопросам Михаил Цуркан заверил, что на данный момент принято решение провести качественное обследование помещения и коммуникаций. директор по соцвопросам особенно подчерк­нул неравнодушие и инициативность ильичевцев: «Во многом перемены к лучшему на предприятии происходят потому, что люди считают своим долгом заявлять о проблемах, с которыми сталкиваются. Так ответственным лицам проще устранять проблемы», – подчерк­нул Михаил Цуркан.

В порядке очереди

В план ремонтов на этот год столовая №12 не входила, но ей зай­мутся вне очереди. Сейчас для предприятия важно провести ремонты столовых на аглофабрике, потому что там самые большие потоки людей и столовые работают практически без перерывов. Совсем недавно в этом подразделении уже состоялось открытие столовой после масштабного капитального ремонта, остальные уже ждут своей очереди. Длительные капитальные ремонты проводят комплексно – с обновлением помещения и полной заменой оборудования. Хотя улучшение условий в столовой №12 – дело не одного дня, Михаил Цуркан заверил, что уже через месяц изменения будут видны.

 

Любовь Солодун. Фото Владислава Лупаненко  


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