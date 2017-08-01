С просьбой навести порядок в столовой ильичевцы обратились по каналам обратной связи предприятия, реакция руководства была незамедлительной. Здесь не скрывают, что многие объекты общепита на предприятии нуждаются в ремонте, и готовы показать не только блестящую сторону медали.

Не тот аромат

Одним из таких «слабых мест» работники комбината называют столовую №12, в которой ежедневно питаются около 250-300 человек. Сюда на обед приходят сотрудники доменного, трубоэлектросварочного, теплосилового и газового цехов. В последнее время и посетители, и персонал говорили, что в помещении какой-то неприятный запах.

Причину нашли. «Неприятный запах в столовой из-за застоявшейся канализации. Кроме этого мы страдаем от перебоев с подачей воды: она у нас бывает либо холодная, либо кипяток», – рассказывает Лидия Маслий, повар столовой №12.

И персонал, и посетители в один голос заявляют: закрывать столовую нельзя, так как ближайшие находятся не близко, да и те в обеденное время переполнены. Поэтому выход остается один – провести здесь надлежащий ремонт.

Взяли в работу

По словам Сергея Кесарева, и.о. начальника управления по социальным вопросам меткомбината имени Ильича, по поводу обслуживания канализации уже ведутся переговоры с подрядной организацией, которая готова взяться за ремонт и предложила несколько методов его проведения.

В свою очередь директор по персоналу и социальным вопросам Михаил Цуркан заверил, что на данный момент принято решение провести качественное обследование помещения и коммуникаций. директор по соцвопросам особенно подчерк­нул неравнодушие и инициативность ильичевцев: «Во многом перемены к лучшему на предприятии происходят потому, что люди считают своим долгом заявлять о проблемах, с которыми сталкиваются. Так ответственным лицам проще устранять проблемы», – подчерк­нул Михаил Цуркан.

В порядке очереди