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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


Будет работа и зарплата

Президент подписал «металлургический закон» – проблема лома на ближайший год решена

Закон №6382, инициированный народными депутатами фракции Радикальной партии, продлевает еще на год действие повышенной до 30 евро за тонну вывозной пошлины на металлолом. И это не просто закон, а залог того, что на украинских заводах будет сырье, а у сотрудников отрасли – работа и стабильный доход, а значит, и армия будет с оружием и техникой.

Напомним, что нардеп Олег Ляшко пообещал во время своего визита в Мариуполь и посещения меткомбината имени Ильича, что сделает все возможное, чтобы парламент услышал о проблеме металлургической отрасли – ведь без заказов, а значит, без работы и дохода, могли остаться не только ильичевцы и азовстальцы, но и более 300 тысяч металлургов!

Как отметил народный депутат Олег Ляшко, с помощью инструментов, предусмотренных Планом развития экономики, Украину ждет переход на совершенно новый качественный уровень. «Украинская промышленность победила, потому что этот закон защищает рабочие места и экспортную выручку, а значит, и финансовую стабильность страны, и благосостояние украинцев! Но этого мало. Украине необходимы действующее экспортно-кредитное агентство, современные индустриальные парки с инвестиционными стимулами, собственный банк развития и агентство поддержки малого бизнеса. С помощью этих инструментов, предусмотренных нашим Планом развития экономики, мы обязательно превратим Украину из сырьевой колонии в промышленно-инновационный центр Европы!» – отметил лидер радикалов.

Соб. инф.  


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