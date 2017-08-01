Суббота, 5 августа 2017 года, № 80

Трудовой кодекс по-новому Фото Владислава Лупаненко: Свободен! У работодателей появится больше оснований для увольнения.



Осенью правила игры на рынке труда в Украине могут измениться Законодатели готовят ко второму чтению законопроект с изменениями в Кодекс законов о труде. Увольняться можно будет, предупредив за три дня, а не две недели, минимальный отпуск может увеличиться, а за задержку отпускных или зарплаты работодателю грозит пеня. Отпуск увеличат, а за задержку денег выплатят пеню Минимальный отпуск может увеличиться с 24 до 28 дней в году, а его основная часть должна составлять не менее 14 дней. Если же работодатель задержит зарплату или отпускные, то ему придется выплатить пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки, а также всю сумму задолженности с учетом уровня инфляции и проценты годовых от просроченной суммы. Кодекс изменит и правила приема на работу: подписание трудового договора станет обязательным. Работодателю запретят требовать данные о происхождении, партийной принадлежности, национальности и документы, которые не предусмотрены действующим законодательством. Испытание временем На испытательный срок отводится не более трех месяцев, а если речь идет о рабочих специальностях, то не более месяца. При этом сотрудника можно уволить, предупредив за два месяца. Без испытательного срока должны принимать на работу несовершеннолетних, демобилизованных с воинской службы, победителей конкурса на вакантную должность и тех, для кого это первое после учебы рабочее место. Несовершеннолетние украинцы, беременные и матери детей до трех лет должны приниматься на работу без стажировки. В то же время никто не запрещает работодателю оформить таких сотрудников по гражданско-правовому договору, который можно расторгнуть в любой момент. Всевидящее око Работодатели на законных основаниях смогут применять средства технического контроля над производством: аудио- и видеоконтроль рабочего процесса. Правда, сотрудники должны быть уведомлены об этом, скрытая съемка запрещена. Если шефу покажется, что объем работы сотрудника не обеспечивает полную занятость, последнего могут привлечь к дополнительной работе. Примечательно, что за труд, стоимость которого ниже официальной зарплаты работника, доплата производиться не будет. На практике это означает, что работника интеллектуального труда можно привлечь к выполнению функций секретаря или клининг-менеджера. Как избавиться от работника К радости работодателей и большому сожалению работников, увольнять последних станет проще. Расширение списка оснований для увольнения может привести к разного рода манипуляциям. Например, человек может стать безработным за разглашение конфиденциальной информации. Как говорят юристы, предприятие может фактически любую информацию сделать конфиденциальной, в том числе о внутреннем распорядке, и использовать запрет для шантажа или избавления от неугодных. Также поводом для увольнения могут стать неудовлетворительные квалификация или состояние здоровья, отказ от прививки или медосмотра, потеря трудоспособности. Здесь возникает множество вопросов: неясно, за чей счет и кем будет проводиться медосмотр и не будет ли полученная информация использована против работника. Лишиться работы можно вместе с утратой права управлять транспортом и других разрешений, без которых выполнять трудовые обязанности не представляется возможным. В случаях, когда работу удалось получить обманным путем, причем работник не в состоянии выполнять возложенные на него обязанности, он может быть уволен даже при наличии возможности перевода его на другую точку. Уволиться – за три дня Если сейчас при увольнении по собственному желанию сотрудник должен предупреждать работодателя за две недели, то в новой редакции этот срок сократили до трех дней. Работник может отозвать ранее поданное заявление о расторжении трудового договора в течение срока предупреждения об увольнении. Работодатель вправе отказать в удовлетворении такого заявления, если на место работника приглашено другое лицо, которому невозможно отказать в заключении трудового договора в соответствии с требованиями законодательства. Предупреждать об увольнении по сокращению штата работодатель будет обязан как минимум за два месяца, предложив вакансии, если таковые есть на предприятии. После получения предупреждения сотрудник сможет в рабочее время заниматься поиском новой работы, при этом получать зарплату в полном объеме. Призыв в армию также станет поводом для увольнения. Если молодого человека или мужчину в возрасте до 43 лет, в рамках призыва офицеров запаса, заберут служить, то его обязаны уволить на следующий день после подачи заявления. Согласно законопроекту, причиной увольнения могут быть соглашение сторон, истечение срока трудового контракта, вступление в законную силу приговора суда, несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе, систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом состоянии, совершение хищения по месту работы, прогулы, неявки на работу более четырех месяцев вследствие временной нетрудоспособности, за исключением отпуска по беременности и родам. Юлия Франжева