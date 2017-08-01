Суббота, 5 августа 2017 года, № 80

Как адаптировать медреформу к реалиям Фото Владислава Лупаненко: Закуплено фирменное оборудование. Немецкий хирургический стол – важная составляющая качественных услуг.



В Мариуполе приступили к обновлению системы здравоохранения – в планах сокращение койко-мест, обучение персонала и создание кластеров Медицина в Украине нуждается в серьезной реформе. Оставить все как есть – нерационально, в то же время в украинском обществе возникает много вопросов о планируемых нововведениях. Но это реакция не на саму медреформу, а скорее на то, как она будет реализовываться в целом по Украине и в регионах в частности. В Мариуполе и руководство горздрава, и рядовые пациенты понимают, что медицинская сфера требует качественного обновления. Чего ждать всем нам, к чему готовиться? Изменить в корне «Советская система здравоохранения идеально вписывалась в схему социалистического развития, и многие специалисты считали ее чуть ли не лучшей в мире, – констатирует главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль. – За прошедшие немногим более четверти века в нашей стране многое изменилось, в первую очередь векторы развития. А здравоохранение и образование остались на старых социалистических рельсах. Вот такой диссонанс и вызывает существенные проблемы. Поэтому реформы необходимы, но они должны быть максимально адаптированы к существующим реалиям». О том, что в Мариуполе остро стоит вопрос переформатирования всей медицинской системы, неоднократно говорил и Сергей Данилков, руководитель управления охраны здоровья Мариупольского горсовета. «Начать хотя бы с того, что во всех городских больницах насчитывается 3750 больничных коек, часть из них – в областном подчинении, а 2150 остаются на балансе города, – приводит данные Данилков. – Если провести элементарные расчеты, то выходит примерно 80 коек на 10 тысяч населения, а максимальный норматив, который может позволить себе государственный бюджет, – 60. Получается, что 25% койко-мест у нас просто лишние, они – балласт, который только тянет за собой издержки: коммунальные платежи, содержание корпусов, содержание штата. Фактически на них выделяются средства, но они не работают. И с таким положением вещей необходимо что-то делать». Проблема с кадрами Сегодня в нашем городе медицинский персонал недоукомплектован на 38%, сетует ­Сергей Данилков. При этом штат на треть состоит из пенсионеров. «Если проблему в масштабах города спроецировать на два года вперед, то выходит, откровенно говоря, колоссальная яма – в пустых стенах медучреждений, которые будут только тянуть бюджетные деньги, некому будет работать», – рисует незавидную перспективу начальник горздрава. В Мариуполе решено перераспределить и человеческий ресурс – специалистов, и технологию лечения: «Для того чтобы поддержать основную функцию здравоохранения и сохранить больницы от закрытия, когда будет принята государственная реформа медицины и деньги пойдут за пациентом, необходимо сделать перебалансировку, реконструкцию и реформирование устоявшейся системы. И это касается всех больниц, чтобы люди получили качественные медицинские услуги, а не просто стены поликлиник и амбулаторий, – уверен Сергей Данилков. – А чтобы сами медучреждения стали современными, необходимо сконцентрировать в одном заведении однотипные технологии». О детском инфекционном В качестве примера нуждающегося в форматировании подразделения руководитель горздрава назвал детское инфекционное отделение горбольницы №5. Он рассуждает: «У нас на Левом берегу в горбольнице №4 имеются три детских инфекционки, одна из них – единственная на Мариуполь – с реанимацией. Там есть и лаборатория. Если начнется эпидемия, то пятая горбольница не справится ни с кишечными инфекциями, ни с определением типа возбудителя болезни, ни с реанимационными действиями, ведь там осталась только реанимация для взрослых». Поэтому, считает начальник горздрава, качество услуг здесь не соответствует нормам, к тому же квалификация специалистов – не инфекционисты, а педиатры. «Получается, мы называем это отделение инфекционным, но этот термин не соответствует выполняемой функции, – заключает Сергей Данилков. – Мы верим, что в городе инфекционных койко-мест достаточно, а по факту – они не подтверждены ни диагностикой, ни лечением, ни количеством специалистов. Вот почему необходимо сконцентрировать все силы – и медперсонал, и технологии – в горбольнице №4». Достаточно двух ургентных больниц? Сегодня в Мариуполе действуют четыре ургентные больницы, машина «скорой» в течение дня везет то в одну из них, то в другую – в разных концах города, рассказывает Данилков: «Для Мариуполя это много. Во-первых, необходимо понимать, насколько сложный комплекс нужен для совершенного обеспечения ургентности: это ночная лаборатория, реанимация, наличие круглосуточного персонала. В планах, отмечу особо – еще не принятых, у нас будет только две ургентные больницы, но высшего уровня, то есть второго уровня интенсивной помощи в рамках единого госпитального округа, возможно от Мангуша и до Волновахи. Обращаю внимание: это пока только планы. Но достаточно двух ургентных больниц: одна на западе – ГБ№1, другая на востоке – это ГБ№4». Планы на пять лет Нужно понимать, что за год невозможно сделать так, чтобы медицинские услуги стали соответствовать лучшим мировым образцам, подчеркивает Сергей Данилков, реформа очень длительная: «Мы можем пока планировать на пять лет, потому что нереально за год совершить кардинальные изменения, ведь все должно быть обеспечено средствами. Кроме того, реконструкция отрасли подразумевает переучивание специалистов, доукомплектацию кадров, покупку технологий, ремонты, а все это – процесс очень затратный». Внедряем медицинские кластеры Начальник управления здравоохранения Сергей Данилков отмечает, что в нынешнем году на сферу здравоохранения из городского бюджета выделены достаточные средства – 70 миллионов гривен: «В их числе средства на инвестиционную часть. Мы будем внедрять, и уже начали это делать, медицинские кластеры, снабженные новым современным оборудованием, направленные на решение конкретной проблемы. Сегодня приоритеты развития кластеров выбраны в зависимости от реального положения дел по заболеваемости». Николай Пожогин