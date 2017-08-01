Суббота, 5 августа 2017 года, № 80





На слуху: значимые события недели

Годовщина начала «Большого террора»

5 августа 2017 года исполняется 80 лет со дня начала «Большого террора» в СССР. Именно в этот день в 1937 году по приказу НКВД вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 П 51/94 «Об антисоветских элементах». Началась самая массовая за всю советскую эпоху «чистка» общества. С 2007 года годовщина начала «Большого террора» отмечается в Украине на государственном уровне.

Для кардиоцентра закуплено ангиографическое оборудование

Приобретено оборудование для будущего кардиоцентра в Мариуполе на деньги, выделенные правительством. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Уже в этом году свои двери откроют 13 новых кардиоцентров в 11 областях. Мы выделили 150 млн грн на приобретение оборудования для них, и уже проведены первые закупки, в частности в Мариуполе».

Владимир Кличко завершает карьеру боксера

Многократный чемпион мира принял решение уйти из бокса. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на его официальном сайте. Это означает, что Владимир Кличко не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля. Это поражение стало вторым подряд для Кличко. Ранее он проиграл в ноябре 2015 года Тайсону Фьюри.

В городе появятся современные остановочные павильоны

Реконструкцию остановок начали с 15-го маршрута. Мариуполь ориентируется на лучшие образцы остановочных павильонов в других городах Украины и Европы. Бизнесмены, чьи торговые точки расположены на данных остановках, проводят работы за свой счет, остальные отремонтирует город. Доступные остановки появятся и в районе пляжа для людей с инвалидностью.

Мариупольцы почтили память Владимира Высоцкого