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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


На слуху: значимые события недели

Годовщина начала «Большого террора»

5 августа 2017 года исполняется 80 лет  со дня начала «Большого террора» в СССР. Именно в этот день в 1937 году по приказу НКВД вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 П 51/94 «Об антисоветских элементах». Началась самая массовая за всю советскую эпоху «чистка» общества. С 2007 года годовщина начала «Большого террора» отмечается в Украине на государственном уровне.

Для кардиоцентра закуплено ангиографическое оборудование

Приобретено оборудование для будущего кардиоцентра в Мариуполе на деньги,  выделенные правительством. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Уже в этом году свои двери откроют 13 новых кардиоцентров в 11 областях. Мы выделили 150 млн грн на приобретение оборудования для них, и уже проведены первые закупки, в частности в Мариуполе».

Владимир Кличко завершает карьеру боксера

Многократный чемпион мира принял решение уйти из бокса. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на его официальном сайте. Это означает, что Владимир Кличко не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля. Это поражение стало вторым подряд для Кличко. Ранее он проиграл в ноябре 2015 года Тайсону Фьюри.

В городе появятся современные остановочные павильоны

Реконструкцию остановок начали с 15-го маршрута. Мариуполь ориентируется на лучшие образцы остановочных павильонов в других городах Украины и Европы. Бизнесмены, чьи торговые точки расположены на данных остановках, проводят работы за свой счет, остальные отремонтирует город. Доступные остановки появятся и в районе пляжа для людей с инвалидностью.

Мариупольцы почтили память Владимира Высоцкого

Мероприятие было приурочено ко дню смерти барда, 25 июля 1980 года. Организаторы из ДК «Молодежный» собрали в Городском саду мариупольских музыкантов, поэтов, которые исполнили песни барда в новой инструментальной обработке. Изюминкой вечера стала инсценировка стихотворения Высоцкого «Диалог в цирке».

  


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