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Суббота, 5 августа 2017 года, № 80


Обычные и необычные пенсионеры

Отсутствие статуса переселенца – не повод для дискриминации, утверждают в ПФУ

Наша редакция проверила, как работают управления Пенсионного фонда после введения талонной очереди и вмешательства в ситуацию мэра Вадима Бойченко. Заодно мы хотели получить ответ на вопрос наших читателей, действительно ли сейчас ПФУ обслуживают в первоочередном порядке пенсионеров-переселенцев, а прием обычных пенсионеров откладывается на неопределенный срок. Увиденное в Центральном объединенном управлении Пенсионного фонда откровенно порадовало: уже нет тех огромных очередей, которые вызывали нарекания горожан на протяжении последних лет. Столпотворений в коридорах не было.  Большинство посетителей, а это, как правило, пожилые люди,  ожидают приема специалистов сидя. Обслуживают здесь как переселенцев, так и коренных мариупольцев. 

Начальник Центрального объединенного управления ПФУ в г. Мариуполе Людмила Чеграхчи подтвердила, что у них принимают всех обратившихся пенсионеров, независимо от наличия или отсутствия статуса переселенца. «Сейчас очередей у нас нет, прием ведется как по талонам, так и в порядке живой очереди, например если кто-то из пенсионеров не смог явиться  в назначенное время», – отметила Людмила Чеграхчи.

Напомним, ранее, чтобы попасть на прием, переселенцы вели списки очередников, насчитывавшие сотни людей, и даже ночевали под управлениями ПФУ.

Соб. инф.  


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