Суббота, 5 августа 2017 года, № 80

«Браку за сутки» – год Фото Анатолия Кононова. Совет да любовь! Успешный проект – счастливые новобрачные.



Дату отметили торжественной росписью нескольких пар Проект «Брак за сутки» Министерства юстиции Украины стартовал в Мариуполе в прошлом году 3 августа. За это время он подтвердил свою востребованность – во Дворце «Молодежный», который занимается организацией церемонии, расписалась 1451 пара. Почти тысяча из них – 999 – с неподконтрольной территории. В правовом поле Украины «С самого начала этот проект был нацелен на то, чтобы дать возможность таким людям быстро зарегистрировать брак, не пересекая несколько раз линию разграничения, – отметила исполняющая обязанности руководителя Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова, которая приехала в Мариуполь по случаю годовщины проекта. – Мы поддерживаем желание тех, кто проживает на неподконтрольной территории, остаться в украинском правовом поле». В объективе фото- и телекамер В торжественной обстановке, в присутствии почти двух десятков журналистов и операторов, во Дворце «Молодежный» в минувший четверг расписались три пары. Жители Донецка Сергей и Юлия вместе с сыном Ярославом отдыхали в Мелекино. Решив пожениться, они за один день оформили в Мариуполе все документы. «Этот проект очень хорош и удобен, чтобы прийти к своей мечте», – говорит Юлия, сияя от счастья. Дмитрий и Наталья тоже приехали заключать брак в Мариуполь из Донецка. «Мы давно вместе, давно стали родными, поэтому нам нечего было обдумывать и проверять чувства, – улыбаются молодожены. – Это один из самых счастливых дней в нашей жизни». Третья пара, Сергей и Анна из Мариуполя, была самой взрослой из всех, кто расписывался в этот день. Анну «под венец» провожала внучка. Елена Павлова поздравила всех новобрачных и вручила им от Главного территориального управления юстиции в Донецкой области памятные открытки и сувениры. Популярность растет О востребованности проекта «Брак за сутки» говорит еще и тот факт, что из 1451 пары, воспользовавшейся его услугами, развелись всего 12, что составляет всего 0,8%. Это притом что по области показатель разводов за последние два года 70%! Как отметила присутствовавшая на церемонии Ирина Яременко, начальник городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлять брак по ускоренной процедуре в Мариуполь приезжают люди со всей Украины, из Киева, Одессы, Днепра, Харькова и других городов. И даже из других государств – Узбекистана, Турции, Аргентины и т.д. Ирина Яременко, в эти дни отмечающая 34 года семейной жизни, по достоинству оценивает преимущества проекта: «Мой муж предложил мне выйти замуж на второй день знакомства. если бы тогда был возможен «Брак за сутки», наверное, мы бы сразу и поженились. А так через два месяца расписались, по-другому было нельзя». Всего же в день, когда пилотному проекту исполнился год, во Дворце «Молодежный» расписались четыре пары. У нас дешевле Пилотный проект государственной регистрации брака в сокращенные сроки действует в 35 городах Украины. В Донецкой области – в Мариуполе и Бахмуте. Стоимость регистрации «Брака за сутки» в нашем городе колеблется от 900 до 2000 гривен, что дешевле, чем в Киеве, Одессе, Львове и ряде других городов. Анастасия Дмитракова