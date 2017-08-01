Суббота, 5 августа 2017 года, № 80 Публично о личном с Катериной Бережной

Екатерина Гудзий: украинская бандуристка из Японии Фото Владислава Лупаненко. Музыка объединяет. Красота народных песен проникает в сердца и не требует перевода.



Искусство стирает границы и создает мосты взаимопонимания На торжественном открытии мурала «Рукавичка» работы известного японского художника-муралиста Кенске Миязаки на стене школы №68, о создании которого уже рассказывала наша газета, было немало представительных лиц, в их числе и неожиданный гость – приглашенная из Японии бандуристка украинского происхождения Екатерина Гудзий. За всю карьеру ей еще не приходилось выступать в Украине. «Когда друзья-японцы пригласили меня принять участие в поддержке проекта «Сквозь стены», я с удовольствием согласилась. Ведь он очень близок мне по духу. С помощью песен и игры на бандуре я стараюсь проложить мост между двумя государствами с самобытной культурой. Планировала приехать еще на открытие мурала в Киеве, но из-за плотного графика концертов и выступлений в Японии смогла приехать только сейчас – в Мариуполь», – говорит Екатерина Гудзий. Мы не могли упустить возможность познакомиться поближе с человеком редкой для женщины профессии, с интересной историей и планами. Окунуться в сказку Наша героиня родилась в Припяти, после аварии на ЧАЭС вместе с семьей переехала в Киев и в школьном возрасте стала учиться игре на бандуре. «Почему именно этот инструмент? – переспрашивает моя тезка Екатерина. – В курс обучения игре на бандуре входил также вокал и дополнительные уроки фортепиано. И бандуристы-кобзари всегда вызывали у меня ассоциацию с чем-то сказочным, историческим, трогательно-красивым». Еще семилетней школьницей Екатерина впервые побывала со своим музыкальным коллективом на гастролях в Германии. Там дети-чернобыльцы давали благотворительные концерты, собирая пожертвования на лечение своих соотечественников, пострадавших во время аварии на ЧАЭС. Потом были гастроли в Швейцарии и даже на Канарских островах. А после пришло приглашение выступить в Стране восходящего солнца. Японцы, как народ, которому пришлось столкнуться с агрессией «мирного атома», считают, что с украинцами их роднит похожая беда. «Именно тогда ко мне пришло осознание того, что искусство может реально помогать кому-то, создавать мостики взаимопонимания, а не просто быть способом эстетического самовыражения», – делится открытием бандуристка. Калина и сакура 11 лет назад Екатерина Гудзий переехала в Японию, вслед за своей сестрой Натальей, которая тоже играет на бандуре. Странный щипковый инструмент с множеством струн поначалу настораживал японцев. Однако исполнение на нем народных японских песен пришлось по душе жителям Страны восходящего солнца. «В Японии есть похожий инструмент, называется он бива, чем-то напоминает нашу кобзу, – рассказывает бандуристка. – И точно так же, как в Украине в давние времена с кобзой ходили слепые певцы, в Японии на бива играли незрячие». В музыке, которую исполняет бандуристка, звучат яркие параллели между казаками и самураями, калиной и сакурой, все это помогает японцам лучше понять культуру нашего народа. Вышиванки и расшитые в этническом стиле платья, которые мама Екатерины передает из Украины, дополняют уникальный образ настоящей украинки. И чужому учимся, и свое бережем По японской традиции осень – пора фестивалей. Зачастую инициаторами и организаторами праздника выступают активные участники украинской общины Японии – жители Токио, Йокогамы, префектуры Сайтама и даже удаленного Киото. С 2014 года в Японии стали проводиться фестивали, парады вышиванок и другие мероприятия, посвященные украинской культуре. «Очень часто, выступая на таких концертах, видишь по глазам посетителей-японцев, как между двумя далекими нациями протягиваются ниточки, как идет своеобразное погружение в мир нацио­нальной украинской культуры», – отмечает Екатерина. К слову, за многолетнюю благотворительную работу по оказанию помощи украинским детям в 2014 году она была отмечена наградой «За жертвенность и любовь к Украине». Кроме того, Екатерина Гудзий обучает японских детей игре на фортепиано, а совсем недавно у нее появилась маленькая ученица, которая решила освоить бандуру. Украино-японская семья Потомка самураев и талантливую украинку объединила любовь к музыке: Катин муж учился в Венской консерватории и играл на барабанах. Сейчас же супруг работает программистом, поскольку в Японии музыка – больше занятие для души, чем для финансового обеспечения молодой семьи. Рьома, сын-школьник, идет по стопам родителей и также увлекается музыкой. «Сын помогает мне на выступлениях, продает диски, разбирается с ворохом костюмов для концертов. Возможно, сказалось то, что, еще будучи крошкой в переноске-кенгуру, он уже ездил со мной на мероприятия», – говорит артистка. Японский язык, этикет и традиции давались непросто. Что же касается гастрономических предпочтений, в украино-японской семье японская еда – основа, а украинские борщи с варениками скорее праздничное угощение. «Далекая Япония стала близкой и родной, но нигде так восторженно не бьется сердце, как в родной Украине», – признается Екатерина. Она планирует повезти в гости к маме на Полтавщину своего друга-муралиста Кенске Миязаки и показать ему традиционное украинское село с вечорницами и хоровым пением. А еще в планах Екатерины Гудзий вслед за Мариуполем выступление в Киеве и – обратно к семье, в Страну восходящего солнца, ставшую вторым домом для нашей соотечественницы. Наши в Стране восходящего солнца По данным статистического бюро Японии, в стране насчитывается около 1,5 тысячи украинцев. Наибольшее количество наших соотечественников живет в Токио и окрестных городах, а также в регионе Кансай, городах Киото и Осака. Вся проукраинская деятельность осуществляется при участии организации «Краян» – неправительственного и неофициального объединения украинцев, проживающих в Японии.