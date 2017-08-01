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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
7 августа
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
10:00 клуб «Любители кино»;
12:30 концерт дуэта «Улица»;
13:30 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
8 августа
9:00 клуб «Любители шахмат»;
9:00 клуб «Ветераны пограничных войск»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 концерт ансамблей «Ильичевская душа» и «Осенний вальс»;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».
9 августа
9:00 репетиция мужского ансамбля «Витязь»;
10:00 клуб «Любители футбола»;
11:00 клуб «Любители животных»;
12:30 встреча с заведующей читальным залом библиотеки профкома Оксаной Чеботаревской;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
10 августа
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 встреча участников клуба «Школа эрудитов» с посетителями центра «Забота». Концерт ансамбля «Ретро»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
11 августа
9:00 клуб «Школа эрудитов»;
10:00 клуб рукоделия «Оригами»;
12:30 консультация специалистов Левобережного управления ПФУ;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».