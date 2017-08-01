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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

7 августа

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

10:00   клуб «Любители кино»;

12:30   концерт дуэта «Улица»;

13:30   репетиция ансамбля «Осенний вальс».

8 августа

9:00     клуб «Любители шахмат»;

9:00     клуб «Ветераны пограничных войск»;

11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;

12:30   концерт ансамблей «Ильичевская душа» и «Осенний вальс»;

13:30   репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

9 августа

9:00     репетиция мужского ансамбля «Витязь»;

10:00   клуб «Любители футбола»;

11:00   клуб «Любители животных»;

12:30   встреча с заведующей читальным залом библиотеки профкома Оксаной Чеботаревской;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Ретро».

10 августа

9:00     клуб рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля «Азовочка»;

11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;

12:30   встреча участников  клуба «Школа эрудитов» с посетителями центра «Забота». Концерт ансамбля «Ретро»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Любисток».

11 августа

9:00     клуб «Школа эрудитов»;

10:00   клуб рукоделия «Оригами»;

12:30   консультация специалистов Левобережного управления ПФУ;

13:30   репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

  


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