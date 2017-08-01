Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Город спорта с Анастасией Дмитраковой



Мариуполь спортивный: достижения и перспективы

Начальник управления физкультуры и спорта Алексей Казанцев подвел итоги работы за полгода

В первую очередь среди главных достижений Мариуполя он отметил возвращение в город большого футбола после того, как ФК «Мариуполь» вышел в Премьер-лигу. Отметил Алексей Казанцев и Станислава Олиферчика, воспитанника ДЮСШ «Меотида», занявшего второе место на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

«Такие победы заявляют на всю Украину, всю Европу о том, что есть такой город Мариуполь, мирный город, в котором развивается спорт», – сказал начальник профильного департамента.

Он подчеркнул, что за полгода в Мариуполе проведено около 200 массовых спортивных мероприятий, в том числе Олимпийский день, уроки с чемпионами – Даниилом Чуфаровым, Александром Олейником и другими. Также в нашем городе состоялся один из этапов чемпионата Украины по даунхиллу, на который приехали велосипедисты со всей Украины.

Алексей Казанцев заверил, что в Мариуполе будут поддерживать как спорт высоких достижений, так и массовый. В планах – реконструкция нескольких опорных объектов спортивной инфраструктуры. Речь идет прежде всего о плавбассейне «Нептун», в обновление которого в ближайшие несколько лет планируется вложить около 25-30 миллионов гривен, а также легкоатлетическом манеже, на его реконструкцию предполагается направить тоже около 30 миллионов.

По мере возможности в Мариуполе будут продолжать оборудование футбольных полей с искусственным покрытием. Рассматривается концепция строительства универсальных спортивных площадок, где можно будет играть в баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол.