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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Город спорта с Анастасией Дмитраковой

Станислав Олиферчик – лучший спортсмен июня

Фото Анатолия Кононова: Поддерживаем спорт высоких достижений. Такие спортсмены, как Станислав, заявляют о Мариуполе на международных аренах.

Мастера прыжков в воду наградили прямо во время тренировки

Торжественное награждение состоялось в плавательном бассейне «Нептун». Диплом, кубок и сувениры спортсмену вручили начальник управления физкультуры и спорта Алексей Казанцев и председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта Владимир Курский.

«Нам очень приятно, что в Мариуполе активно развиваются водные виды спорта, в частности прыжки в воду. Заверяем, что наш депутатский корпус и наша комиссия будут поддерживать любые проекты решений, связанные с развитием спорта. Желаем дальнейших успехов и побед на мировых аренах, чтобы все знали: Мариуполь – это спортивный город», – сказал депутат.

Алексей Казанцев сообщил, что вскоре спортсменам создадут еще более комфортные условия для тренировок в бассейне «Нептун»: «Это изюминка нашего города. Но, к сожалению, его состояние оставляет желать лучшего. Есть серьезные планы по реконструкции, чтобы вышки соответствовали международным стандартам, чтобы система вентиляции работала – словом, бассейн должен преобразиться и внешне, и внутренне. Будет реконструирована и площадь перед ним».

Сам Станислав Олиферчик отметил, что это награждение стало для него приятной неожиданностью: «Я за голосованием особо не следил, но мне действительно приятно, благодарен за награду».

В июне этого года Стас в паре с Викторией Кесарь на чемпионате Европы по прыжкам в воду завоевал серебряную медаль в миксте – синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

А в июле пара вернулась с чемпионата мира по водным видам спорта – десятое место. «Я рад, что дебютировал на таких больших и трудных соревнованиях. Наблюдал, набирался опыта, учился», – рассказал Станислав.

Спортсмен говорит, что с Викторией Кесарь ему удобно прыгать: «Из девочек она, можно сказать, самая «толкучая» – отталкивается высоко. Задача в миксте для парня – как можно ниже оттолкнуться, чтобы подстроиться под девушку и вращаться одновременно на одной линии по высоте и расстоянию от доски».

Его тренер Анатолий Головань отмечает, что микст – относительно новый вид спорта, но у него есть перспективы олимпийского будущего: «Разговоры о включении ведутся на уровне международных федераций, это может произойти если не на этой Олимпиаде, то на следующей».

Сейчас Станислав Олиферчик продолжает усиленно тренироваться и уже через десять дней улетает в Тайбей, на летнюю универсиаду.

  


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