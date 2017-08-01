Четверг, 3 августа 2017 года, № 79 Город спорта с Анастасией Дмитраковой

Разгром в морском стиле Фото Николая Коляды: Самый посещаемый в туре матч. Очевидцами крупной победы приазовцев стали свыше 8,5 тысячи болельщиков.



Футбольный клуб «Мариуполь» обыграл на своем поле «Черноморец» – 3:0 Поединок с «Черноморцем» приазовцы начали очень мощно, сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь». На флангах активничали скоростные Чурко и Болбат (Сергей в основном составе заменил Кожанова), в центре разгоняли атаки Мишнев с Кисилем, а на самом острие терзал оборонительные порядки одесситов Фомин. В стартовые минуты Болбат дважды пытался найти нападающего. Но в первом случае Руслан не успел замкнуть острейший прострел Сергея, а во втором принимал мяч уже в офсайде. «Черноморец» ответил неприятным прострелом Каверина. В середине тайма подопечные Александра Севидова усилили и без того неслабое давление на ворота «моряков», и моменты у ворот Безрука стали возникать с завидной регулярностью. На 19-й минуте Болбат после навеса Мишнева пробил с разворота – вратарь спас «Черноморец». Затем уже сам Болбат навесил в центр штрафной – удар Чурко головой чудом не достиг цели. На 25-й минуте Чурко виртуозно ушел от оппонента и выкатил мяч под удар Кисиля – круглый пролетел в сантиметрах от штанги. Наконец на 32-й минуте приазовцы добились своего. Кисиль на скорости ворвался в штрафную и нашел Фомина. Новотрясов, пытаясь отобрать у Руслана мяч, нарушил правила. Арбитр матча без тени сомнения указал на одиннадцатиметровую отметку. Сергей Вакуленко, как всегда, был точен – 1:0! Разведя мяч с центра, одесситы едва не сравняли счет. Хобленко с близкой дистанции головой пробил прямо в руки Худжамову. Но концовка тайма была за «сине-­оранжевыми» – Чурко после передачи Болбата не попал в «рамку». После перерыва хозяева все так же активно искали счастья у чужих ворот. Дважды Безрук выручил свою команду после удара Мишнева и Бобко (одессит едва не срезал мяч в свои ворота). На 53-й минуте «Мариуполь» закономерно увеличил свое преимущество. Неплях и Мишнев отобрали мяч на чужой половине поля, Чурко вывел Болбата на оперативный простор. Сергей мощно прострелил – Кисиль навязал борьбу защитнику и вратарю, а Руслан Фомин с близкого расстояния затолкнул мяч в ворота – 2:0. И сразу же приазовцы отличились в третий раз. Сергей Вакуленко великолепным ударом головой послал мяч в дальний угол – 3:0. Результативную передачу на свой счет записал Чурко. До конца матча мариупольцы продолжали атаковать, используя свое преимущество в скорости. Хорошо в игру вошел Кожанов. В одной из атак Денис на фланге разобрался с защитником и выложил мяч под удар Кольцову – Безрук совершил очередной сейв. Также отличные моменты забить упустили Мишнев, Фомин и Чурко. У «Черноморца» опасными дальними ударами отметились Ковалец и Хобленко – Худжамов был на высоте. Таким образом, «Мариуполь», показав яркую атакующую игру, одержал первую победу в сезоне. После игры наставник приазовцев Александр Севидов сказал: «Когда команда побеждает, всегда легко говорить и хочется говорить. Но сегодня не тот случай – надо готовиться к игре с «Шахтером». Злым «Шахтером»... Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые нас поддерживали, с победой. С заслуженной победой! Думаю, мы сегодня качественно выполнили свою работу». Следующий матч ФК «Мариуполь» проведет 5 августа на выезде, в Харькове, где встретится с донецким «Шахтером». Составы футбольных команд «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишнев, Кисиль (Белый, 68), Чурко, Болбат (Кожанов, 54), Фомин (Рудыка, 83). «Черноморец»: Безрук, Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Хобленко, Каверин (Машнин, 68), Новотрясов, Татарков (Третьяков, 46), Балан, Политыло, Рахманов, Каплиенко.