Четверг, 3 августа 2017 года, № 79





Творить прекрасное

Фото Анатолия Кононова: С неподдельным интересом. Талант мастеров ручной работы жители оценили по достоинству.





В нашем городе прошла выставка-конкурс работ мариупольских рукодельниц

Живопись, картины из бисера и пластилина, вязаные изделия, вышивка, куклы – все это представили мастера ручной работы на выставке-конкурсе hand made. В минувшую субботу во Дворце культуры «Искра» все желающие могли полюбоваться творчеством талантливых мариупольчанок.

Собрали мастериц

Инициативная группа активных женщин Кальмиусского района, организовавшая выставку, отмечает, что основная цель – сплотить горожан. «Мы хотим, чтобы среди жителей района было больше общения. Мастера ручной работы живут своим творчеством, и на эти шедевры очень любопытно взглянуть всем. Нашей молодой организации всего полгода, но мы уже успели поучаствовать в благоустройстве Центра поддержки семьи на улице Левченко», – рассказывает руководитель Инициативной группы Кальмиусского района Светлана Новикова.

Мариупольчанки объединили свои усилия и энергию в рамках проекта «Мобилизация громад для расширения возможностей Донецкой и Луганской областей» и сотрудничества с Фондом развития Мариуполя.

На выставке были представлены работы женщин, состоящих в организации, и других приглашенных мастериц. Участвовали в конкурсе и целые клубы рукоделия. Например, клуб рукоделия «Мечта» центра «Забота» меткомбината имени Ильича и детский творческий коллектив «Домовенок» Центра культуры и досуга поселка Старый Крым.

Достижения и призы

Работы, представленные в зале, отличались богатством фантазии и высоким мастерством. Какие из них самые красивые и оригинальные, решало жюри.

По итогам конкурса первое место заняла Ирина Рыбченко. «Я представляла картины, вышитые бисером и написанные акварелью. Этим видом искусства занимаюсь уже три года, но еще никогда не принимала участия в таких конкурсах. Теперь буду участвовать в выставках и надеюсь, что эта ­победа не последняя», – делится радостью Ирина Рыбченко.

Второе место досталось Яне Лепщевой, а третье – Марине Кафтанатий. Также призом зрительских симпатий был отмечен клуб рукоделия «Мечта», а награду за оригинальность получила Татьяна Воротиленко. С поощрительными призами ушли все мастерицы.

Представители Инициативной группы Кальмиусского района теперь намерены взяться за следующий проект – благоустройство детского центра «Приазовье».

Элина Прокопчук