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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Мир увлечений

Изящество, рожденное любовью

Магия ремесла. Из бесформенных материалов рождаются заготовки, которые потом превратятся в кукол.


Двое из легиона. У Марины – огромное количество работ, причем не только кукол, и посмотреть их можно на ее странице в Facebook.

Творчество мастера-кукольника Марины Беляевой находит все больший отклик в сердцах мариупольцев

Наш город богат талантами, в том числе и самобытными мастерами народного творчества.

И в нынешние времена, когда западная мода на hand made все увереннее проникает и к нам, такие люди ценятся все больше. Одна из ярких мариупольских рукодельниц – мастер по изготовлению кукол Марина Беляева. Ее работы горожане уже неоднократно могли оценить на различных выставках. А теперь пришла пора познакомиться и с самой мастерицей. Марина – хрупкая улыбчивая девушка, от которой исходят свет и тепло, с которой легко и интересно общаться. Из-под ее талантливых рук выходят и украинские мотанки, и вальдорфские куклы, и крупенички, и тыквоголовки… Одно лишь перечисление техник, которыми владеет Марина, заняло бы немало места, а она все эти типы кукол делает, причем мастерски. Изящество ее кукол отмечают многие, и секрет этого успеха прост – любовь к своему делу, любовь к творчеству.

Династия

Это увлечение для нее не ново: еще с детства Марина любила шить и вязать куклам одежку. Кстати, ее родители тоже творческие люди – мама хорошо вязала, а папа столярничает. Он и сейчас делает мебель для кукол: подставки для них, столики, стульчики, полочки и шкатулки. И творческая династия продолжается – Полиночка, пятилетняя дочь Марины, тоже не сидит без дела и уже мастерит браслеты из бусинок.

Марина родом из Мариуполя, но до конфликта в Донбассе жила в Донецке. Когда начались военные действия, семья была вынуждена вернуться в родной при­азовский город. Около года Марина не прикасалась к любимому занятию – как она сама говорит, рука не поднималась. Но время и мирная жизнь сделали свое дело – к девушке вернулась вера в свои силы, и Марина с радостью и большим удовольствием принялась за любимое занятие. Кстати, в Донецке она свои работы не экспонировала на выставках, а лишь сдавала в магазин, где их перепродавали за двойную цену. Теперь же, в Мариуполе, Марина в выставках участвует регулярно, ну и, конечно же, сдает свои работы в два магазина, где ее красивые куколки может купить каждый, кому они приглянулись.

Не считаясь со временем

Cложные авторские работы все индивидуальны и отличаются трудоемкостью, поэтому обычно на изготовление каждого изделия уходит неделя-две. Только представьте – полмесяца на одну куклу! Но однажды поступил срочный заказ: нужно было сделать куклу для крестницы заказчика всего за два дня и отправить ее в другой город. И Марина справилась! Правда, две ночи подряд не спала: шила, вязала аксессуары… в итоге получилась красивая кукла, которая уехала в другой город, и Марина надеется, что она радует свою маленькую хозяйку.

Работы у мастерицы тематические. Здесь есть и украинки в национальных костюмах, и морячка, и якуточка… Иногда получается так, что планируется одна кукла, а в итоге выходит совершенно другая. Например, девушка хотела сделать Алису в стране чудес, а получилась кукла-клоун, яркая и жизнерадостная. Это и неудивительно: творчество – процесс непредсказуемый, что-либо планировать тут не всегда удается.

К новым формам

Куклами-людьми, мотанками и крупеничками творчество Марины в последнее время не ограничивается. Сейчас она начала на основе куклы-тыквоголовки делать мышек и овечек. А недавно поступил не­обычный заказ: для открывающегося в центре города кафе попросили сшить семь козлят. Марина успешно справилась с работой, и в скором времени ее куклы украсят новое заведение. В планах девушки – начать шить будуарные куклы, а еще ей уже хочется начать делать новогодних снеговиков и эльфов.

И это притом что одними куклами творчество Марины не ограничивается. Например, из-под ее рук выходят изящные ловцы снов – индейские амулеты-обереги, призванные отгонять злых духов. Они украшаются бусинками, камешками, перышками разных птиц. Для основы оберега, как рассказывает рукодельница, плетется специальная паутина, чтобы плохие сны запутывались в ней, а с восходом солнца растворялись в его лучах. А еще девушка шьет на заказ сумки с необычными узорами.

Конечно же, за все годы творчества Марина сделала столько оригинальных вещей, в первую очередь кукол, что и сама не в силах сосчитать их. Назвать любимую не может – все они ей по сердцу, ведь в каждую вкладывает частицу собственной души. Вот и получаются родными и любимыми для мастера все ее куклы, и переживает, очень переживает Марина, когда отдает их заказчику: ведь хочется, чтобы кукла понравилась и приносила человеку радость долгие годы. И практически всегда именно так и получается, потому и растет день за днем количество поклонников ее творчества, а произведения Марины расходятся по свету. Пожелаем же ей удачи и новых идей!

Да будет мир!

Когда начались военные действия, семья Марины была вынуждена вернуться из Донецка в родной Мариуполь. Около года девушка не прикасалась к любимому занятию – рука не поднималась. Но мирная жизнь сделала свое дело – к Марине вернулась вера в свои силы, и она с радостью принялась за рукоделие.

ЛЛюбовь Товкач, фото автора  


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