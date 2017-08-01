Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Операция «Поступление» Вступительная кампания движется к своему логическому завершению – вузы опубликовали рейтинговые списки к зачислению на бюджет Приемные комиссии и абитуриентов этим летом лихорадило. Из-за сбоев в работе электронной системы подачи заявлений в вуз многие переживали, что им не удастся вовремя предоставить необходимые документы. Обкатка на деле Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечает, что в этом году заявления в высшие учебные заведения на все образовательно-квалификационные уровни подали более полумиллиона человек, зарегистрировано примерно 1 млн 730 тысяч заявлений. В этом году абитуриенты имели право подавать девять заявлений на четыре специальности. Комментируя сбои в работе электронной базы, Лилия Гриневич сообщила, что раньше программное обеспечение, которое обслуживает Единую государственную образовательную базу, находилось в собственности физического лица. Из-за этого возникали проблемы с доработкой ресурса. Государству нужно было собственное программное обеспечение. Его создали в кратчайшие сроки и впервые опробовали именно на вступительной кампании – 2017. Самый большой конкурс был на экономические специальности, менеджмент, право, туризм, на отдельные компьютерные направления и международные отношения. Новые специальности и больше бюджетных мест 1 августа вузы по всей Украине вывесили рейтинговые списки. Для Мариуполя эта вступительная кампания была особенной, поскольку в городе начали свою работу два вуза-переселенца – Донецкий национальный медицинский университет и Донецкий юридический институт МВД Украины. В этом году мариупольские высшие учебные заведения радовали абитуриентов новыми специальностями и большим, по сравнению с прошлым годом, количеством бюджетных мест. «В нашем вузе более 50 специальностей, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ПГТУ Павел Солошенко. – Нам выделили 480 бюджетных мест. В этом году открылось новое направление – «Торговля и предпринимательство». Мы получили бюджет на «Биомедицинскую инженерию» и «Архитектуру». Благодаря этому они стали более востребованными. Неизменным спросом пользуются экономические, транспортные специальности, компьютерные науки. Поток желающих учиться здесь не уменьшается». В ходе вступительной кампании 65 абитуриентов с временно неподконтрольной территории изъявили желание стать студентами ПГТУ, 53 МГУ. В Мариупольском государственном университете нам сообщили, что для ОКУ «Бакалавр» вуз получил 231 бюджетное место на дневную форму обучения и восемь – на заочную. Ответственный секретарь приемной комиссии Мариупольского государственного университета Юлия Демидова рассказала, что на первый курс было подано 2,7 тысячи заявлений. «Вуз открыл две новые специальности, на которые нет бюджетных мест, – «Начальное образование» (подано 30 заявлений) и «Кибербезопасность» (45 заявлений), – говорит Юлия Демидова. – В этом году спросом пользуется «История и археология». Традиционно у нас популярно направление английского перевода, журналистики, экономики, туризма, права и менеджмента. Абитуриенты хотят изучать и практическую психологию – 178 заявлений тому подтверждение». Переселенцам – зеленый свет В этом году в Мариуполе свои двери распахнет Донецкий юридический институт МВД. Учебный процесс вуз-переселенец будет осуществлять в двух городах – нашем и Кривом Роге. «Институту подчинили бывшую школу милиции, сейчас Академию полиции ДЮИ, – рассказывает начальник методического отдела, ответственный секретарь приемной комиссии юридического института МВД Украины Лариса Лоц. – На ее базе начнем обучать 75 будущих офицеров полиции по специализациям «Досудебное следствие» и "Криминальная полиция"». Лариса Лоц рассказала, что проблемы с подачей заявлений коснулись и их вуза: «Будущие студенты не совсем разобрались, что нужно прикреплять в электронном кабинете – аттестат или приложение к нему. Приходилось приостанавливать некорректные заявления, связываться с абитуриентами либо приглашать их в приемные комиссии для внесения изменений». Большой ажиотаж вызвало в Мариуполе открытие Донецкого национального медицинского университета. «На сегодняшний день действуют базы университета в Краматорске, Кропивницком и Мариуполе, – рассказывает первый проректор по научно-педагогической работе вуза Петр Кондратенко. – Абитуриенты подали в вуз более двух тысяч заявок на четыре специальности: медицина, педиатрия, стоматология и фармация. В Мариуполе будет представлено две или три из них. Все зачисленные студенты будут разделены по базам в зависимости от их желания получать образование в том или ином городе». На бюджет с оригиналом Напомним, что до 12 часов 5 августа абитуриентам, которые рекомендованы к зачислению на бюджет, нужно принести в приемную комиссию оригиналы документов. А прием тех, кто будет обучаться на контрактной основе, продлится до 30 сентября. Анна Шишман