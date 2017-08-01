Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Всех поставят на счетчик! Фото Владислава Лупаненко: Транжиры – в выигрыше? У одних все горелки в ходу, у кого-то на печке скромная кастрюлька. Если нет индивидуального счетчика, платить придется по среднему.



Установка домовых тепломеров и водомеров станет обязательной Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». Теперь платить будем только за потребленные ресурсы, и затраты населения на оплату коммунальных услуг уменьшатся. За счет потребителей Все здания, присоединенные к внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения, в обязательном порядке должны быть оснащены домовыми счетчиками. Согласно закону, такие приборы учета должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов) или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий). По оценкам экспертов, принятие документа позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%. Один из соавторов закона, народный депутат Юрий Шаповалов, в интервью для «ТелеграфЪ» рассказал о сути документа: «Домовые счетчики станут обязательными, устанавливает их предприятие, которое предоставляет услугу, а оплата возлагается на потребителей «в рассрочку»: им можно постепенно возмещать стоимость счетчиков оператору услуги. Порядок этой оплаты должен предусмотреть Кабмин отдельным постановлением. Правда, органы местного самоуправления могут предусматривать средства из бюджета на установку счетчиков». Потребителям остается три варианта: согласиться на условия оператора или поставщика услуг, если они не устраивают – найти компромиссный для обеих сторон вариант или же поставить прибор самостоятельно. Как делить объемы? Как будет распределяться объем коммунальных услуг между потребителями после вступления в силу вышеупомянутого закона? Новшество однозначно не порадует обладателей квартирных водомеров, им придется платить за больший объем, нежели тот, который покажет квартирный прибор, поскольку на счетчик поставят воду, которая расходуется на содержание дома (полив, уборку). Как проводятся расчеты? Сначала из объемов потребленной воды по домовому счетчику вычитается то, что пошло на общее содержание дома (для полива клумб или уборки). Потом пропорционально учитываются показания индивидуальных счетчиков (в квартирах) и выставляются счета этим абонентам, а потребленный ими объем воды вычитается из общего. Далее нераспределенный объем воды делится на потребителей, у которых нет индивидуальных водомеров, пропорционально количеству зарегистрированных жильцов. Если в помещениях всех потребителей стоят водомеры и возникает разница между показаниями узла коммерческого учета и суммарными показаниями индивидуальных водомеров, такая разница распределяется в соответствии с методикой распределения между потребителями объемов потреб­ленных в здании коммунальных услуг. Если ни одно помещение не оснащено индивидуальными счетчиками, объем использованной воды распределяется между потребителями пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются такими услугами. В случае утечки воды из внутридомовых сетей потребители вправе требовать возмещения от лица, по вине которого произошла авария. Платить за отопление потребители будут не за норму на квадратный метр (как сейчас в домах без тепломеров), а только по показаниям домового прибора учета. Стоимость гигакалорий, потребленных домом, будет распределяться пропорционально площади квартир. По такому же принципу будет начисляться оплата за отопление мест общего пользования. С тепломерами дело лучше Как сообщил заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут, домовыми тепломерами в нашем городе оснащены около 70% многоквартирных домов, до конца нынешнего года будут установлены еще порядка 500 приборов учета, что позволит выйти на 100-процентную обеспеченность счетчиками тепла. После публикации Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» будет изучаться вопрос относительно возможности установки общедомовых водомеров. Юлия Франжева