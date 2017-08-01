

Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!

Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград Подробнее...



Ботулизм: есть или не есть?

Сыворотки от инфекции нет, медики призывают: берегите себя! Подробнее...



Ранние арбузы – сомнительное лакомство?

В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...



Культурный каток перемен

Кто будет играть первую скрипку в творческой среде нашего города? Подробнее...



Украину губит прокуратура без совести

На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...