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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79
Галина Шейченко возглавила УКС
В минувший вторник к исполнению обязанностей начальника управления капитального строительства Мариупольского городского совета приступила Галина Шейченко. Кандидат технических наук, свою трудовую деятельность она начала в 2002 году на меткомбинате имени Ильича – работала инженером УКСа, дошла до ведущего инженера. С конца 2010 года – ведущий специалист инвестиционного отдела, заместитель начальника инвестиционного отдела по разработке инвестиционных проектов, с 2015-го – начальник бюро по разработке инвестиционных проектов предприятия.