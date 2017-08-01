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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79
#ТутВарто бути кращими
В Мариуполе открыт прием заявок по проекту «Уютный двор»
В Мариуполе с 1 августа возобновлен прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД города, передает MRPL.CITY. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании членов ОО «Фонд развития Мариуполя».
Чтобы подать заявку, председателю ОСМД достаточно прийти в Фонд развития Мариуполя (пер. Нахимова, 6) и обратиться в рабочую комиссию. При себе необходимо иметь копию выписки из ЕдиноговЂ‚государственноговЂ‚реестра, паспорт руководителя ОСМД. Важный момент: заявки принимаются до конца текущего года.
Напомним, всего в Мариуполе создановЂ‚395вЂ‚объединенийвЂ‚совладельцев многоквартирных домов. Первоначально на участие в программе «Уютный двор» подало заявку 171 ОСМД. Реализуется проект поэтапно, исходя из финансовых возможностей фонда. На данный момент работы выполнены или выполняются в 136 ОСМД.
Людмила Кравченко