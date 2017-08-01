Четверг, 3 августа 2017 года, № 79





#ТутВарто бути кращими

В Мариуполе открыт прием заявок по проекту «Уютный двор»

В Мариуполе с 1 августа возобновлен прием заявок на участие в программе «Уютный двор» для всех ОСМД города, передает MRPL.CITY. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании членов ОО «Фонд развития Мариуполя».

Чтобы подать заявку, председателю ОСМД достаточно прий­ти в Фонд развития Мариуполя (пер. Нахимова, 6) и обратиться в рабочую комиссию. При себе необходимо иметь копию выписки из ЕдиноговЂ‚государственноговЂ‚реестра, паспорт руководителя ОСМД. Важный момент: заявки принимаются до конца текущего года.

Напомним, всего в Мариуполе создановЂ‚395вЂ‚объединенийвЂ‚совладельцев многоквартирных домов. Первоначально на участие в программе «Уютный двор» подало заявку 171 ОСМД. Реализуется проект поэтапно, исходя из финансовых возможностей фонда. На данный момент работы выполнены или выполняются в 136 ОСМД.

Людмила Кравченко