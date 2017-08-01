Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Обратная связь с Элиной Прокопчук Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics Живут отдельно, а курят вместе «Соседи снизу часто курят на балконе, даже в ночное время. Весь дым идет в мою квартиру, из-за чего мне трудно дышать. Я инвалид ІІ группы, и мне тяжело жить в таких условиях. Не знаю, к кому обращаться за помощью» – с такой жалобой позвонила в нашу редакцию пенсионерка Ольга, которая проживает по ул. Владимирской, 23/53. «Украинским законодательством предусмотрен запрет курения в общественных местах, но на квартиры это не распространяется», – рассказал журналисту газеты «Ильичевец. Город» пресс-офицер Центрального отделения полиции Мариуполя Александр Полосухин и настоятельно порекомендовал мариупольчанке написать заявление в отделение полиции по месту жительства для того, чтобы правоохранители провели с жильцами беседу. Курение на балконе также может стать причиной пожара, поясняет офицер. Сделать город зеленым «За последние три года деревья в Мариуполе вырубают, а новые высаживают не так активно. Это большая проблема, для нашего промышленного города «зеленые легкие» очень важны. Также в парках и скверах воду получают только цветы, а деревьями заняться некому. Например, в сосновом бору возле диспансера в Приморском парке деревья не поливаются», – сетует мариуполец Николай Осипов. Наш журналист решил выяснить, как ведется работа по озеленению города и происходит ли своевременный полив деревьев. В департаменте по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труды и гражданской безопасности нам рассказали, что в городе принята программа озеленения Мариуполя, подготовленная Киевским национальным ботаническим садом имени Гришко НАН Украины. В цели программы входит разработка эффективного и высокодекоративного ассортимента растений, приспособленных к условиям техногенного города. При этом вопрос полива нам так и не прояснили. В коммунальном предприятии зеленого строительства отмечают, что «ближайшая посадка деревьев планируется на октябрь-ноябрь, сейчас готовится план необходимых закупок». Начальник предприятия Александр Шульга добавляет, что «по поводу полива деревьев существует строгий график, который предприятие старается выдерживать. Отходят от него только в крайних случаях». Массовые отключения света В субботу на нашей улице Челябинской в поселке Каменск пропал свет, я подала заявку в Северный РЭС, но и на следующий день ситуация не изменилась. После этого обращалась в контакт-центр, к дежурному исполкома. В понедельник свет появился у всех жителей, кроме нескольких домов, включая наш. Такие отключения у нас происходят очень часто, бывает, по два-три дня остаемся без электричества. Для поселка Каменск это почти ежемесячная практика. Не пора ли специалистам посмотреть, что не так с нашей кабельной сетью?» – жалуется жительница Каменска Людмила Подгорная. После разговора с мариупольчанкой наш журналист связался с заместителем городского головы Михаилом Когутом. Он рассказал, что в ДТЭК заявку на ремонт рассмотрели и в ближайшее время бригады выполнят ремонтные работы. Но проблема отключения электроэнергии коснулась не только жителей Каменска: 31 июля с 21:00 до 6:00 произошло отключение света и водоснабжения в Центральном районе, а именно от бульвара Шевченко до улицы Итальянской, а также от проспекта Металлургов до улицы Торговой. Без света и воды остались также поселки Гавань и Слободка. Экстренное отключение Михаил Когут объяснил журналистам так: «При проведении профилактических работ ДТЭК обнаружил, что кабельная линия в центре города работает только на одном вводе. В любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация. Поэтому мы приняли решение остановиться и сделать два полноценных ввода». Ночные гонки в центре города Мариупольцы поделились с редакцией газеты «Ильичевец. Город» такой проблемой: «Ежедневно после 22:00 водители устраивают гонки в центре города. На улице Соборной, на пр. Мира у подземного перехода разыгрываются настоящие автомобильные баталии, и жители вместо отдыха слушают рев машин». Как решить эту проблему, мы узнавали у пресс-офицера Центрального отделения полиции Александра Полосухина. Он посоветовал горожанам в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, позвонить оператору на 102 – по указанному адресу приедет патрульная полиция. Также мариупольцы в любое время могут написать заявление в районное отделение полиции, и правоохранители будут заниматься этим вопросом детально.