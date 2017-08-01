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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


Обратная связь с Элиной Прокопчук

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Живут отдельно, а курят вместе

«Соседи снизу часто курят на балконе, даже в ночное время. Весь дым идет в мою квартиру, из-за чего мне трудно дышать. Я инвалид ІІ группы, и мне тяжело жить в таких условиях. Не знаю, к кому обращаться за помощью» –

с такой жалобой позвонила в нашу редакцию пенсионерка Ольга, которая проживает по ул. Владимирской, 23/53.

«Украинским законодательством предусмотрен запрет курения в общественных местах, но на квартиры это не распространяется», – рассказал журналисту газеты «Ильичевец. Город» пресс-офицер Центрального отделения полиции Мариуполя Александр Полосухин и настоятельно порекомендовал мариупольчанке написать заявление в отделение полиции по месту жительства для того, чтобы правоохранители провели с жильцами беседу. Курение на балконе также может стать причиной пожара, поясняет офицер.

Сделать город зеленым

«За последние три года деревья в Мариуполе вырубают, а новые высаживают не так активно. Это большая проблема, для нашего промышленного города «зеленые легкие» очень важны. Также в парках и скверах воду получают только цветы, а деревьями заняться некому. Например, в сосновом бору возле диспансера в Приморском парке деревья не поливаются», –

сетует мариуполец Николай Осипов.

Наш журналист решил выяснить, как ведется работа по озеленению города и происходит ли своевременный полив деревьев. В департаменте по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труды и гражданской безопасности нам рассказали, что в городе принята программа озеленения Мариуполя, подготовленная Киевским национальным ботаническим садом имени Гришко НАН Украины. В цели программы входит разработка эффективного и высокодекоративного ассортимента растений, приспособленных к условиям техногенного города. При этом вопрос полива нам так и не прояснили.

В коммунальном предприятии зеленого строительства отмечают, что «ближайшая посадка деревьев планируется на октябрь-ноябрь, сейчас готовится план необходимых закупок». Начальник предприятия Александр Шульга добавляет, что «по поводу полива деревьев существует строгий график, который предприятие старается выдерживать. Отходят от него только в крайних случаях».

Массовые отключения света

В субботу на нашей улице Челябинской в поселке Каменск пропал свет, я подала заявку в Северный РЭС, но и на следующий день ситуация не изменилась. После этого обращалась в контакт-центр, к дежурному исполкома. В понедельник свет появился у всех жителей, кроме нескольких домов, включая наш. Такие отключения у нас происходят очень часто, бывает, по два-три дня остаемся без электричества. Для поселка Каменск это почти ежемесячная практика. Не пора ли специалистам посмотреть, что не так с нашей кабельной сетью?» –

жалуется жительница Каменска Людмила Подгорная.

После разговора с мариупольчанкой наш журналист связался с заместителем городского головы Михаилом Когутом. Он рассказал, что в ДТЭК заявку на ремонт рассмотрели и в ближайшее время бригады выполнят ремонтные работы.

Но проблема отключения электроэнергии коснулась не только жителей Каменска: 31 июля с 21:00 до 6:00 произошло отключение света и водоснабжения в Центральном районе, а именно от бульвара Шевченко до улицы Итальянской, а также от проспекта Металлургов до улицы Торговой. Без света и воды остались также поселки Гавань и Слободка. Экстренное отключение Михаил Когут объяснил журналистам так: «При проведении профилактических работ ДТЭК обнаружил, что кабельная линия в центре города работает только на одном вводе. В любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация. Поэтому мы приняли решение остановиться и сделать два полноценных ввода».

Ночные гонки в центре города

Мариупольцы поделились с редакцией газеты «Ильичевец. Город» такой проблемой:

«Ежедневно после 22:00 водители устраивают гонки в центре города. На улице Соборной, на пр. Мира у подземного перехода разыгрываются настоящие автомобильные баталии, и жители вместо отдыха слушают рев машин».

Как решить эту проблему, мы узнавали у пресс-офицера Центрального отделения полиции Александра Полосухина. Он посоветовал горожанам в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, позвонить оператору на 102 – по указанному адресу приедет патрульная полиция. Также мариупольцы в любое время могут написать заявление в районное отделение полиции, и правоохранители будут заниматься этим вопросом детально.

  


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