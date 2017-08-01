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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


Ремонтникам вернули право на льготную пенсию

В условиях действующего производства. Досрочный выход на пенсию для ремонтников – это компенсация за утраченное здоровье.

Металлургам и горнякам удалось убедить правительство

Решение о возвращении льгот ремонтникам горно-металлургических предприятий принято на заседании Кабинета министров в июле этого года.

Справедливость восстановлена

«Длившийся в течение десяти месяцев переговорно-согласовательный процесс нашего профсоюза с Министерством социальной политики и Кабинетом министров Украины завершен результативно», – отметил председатель проф­союзного комитета металлургического комбината имени Ильича Михаил Подъяблонский.

Напомним, что в конце июня 2016 года Кабинет министров постановлением №461 на 40% сократил перечень профессий и должностей с вредными условиями труда. По мнению правительства, списки профессий, дающих право на льготную пенсию, были существенно расширены во времена президентства Януковича. Перечень решили сократить, чтобы обеспечить социальную справедливость и уменьшить нагрузку на бюджет Пенсионного фонда. Из списка льготных были исключены 110 профессий в угольной промышленности, 100 – в металлургии, 82 – в химической промышленности. Такое решение сразу вызвало негатив среди тех, кто занят на вредных производствах. Их право на льготную пенсию принялись отстаивать Профсоюз металлургов и горняков, Федерация металлургов, народный депутат Сергей Матвиенков. Теперь постановление №461 прекратит свое действие для ремонтников горно-металлургических предприятий.

Мастера-технологи на очереди

ПовЂ‚предложениювЂ‚премьер-министра Владимира Гройсмана члены правительства без обсуждения проголосовали за отмену указанного постановления. «Мы смогли доказать власти ошибочность лишения льготного пенсионного обеспечения почти 40 тысяч ремонтников металлургических и горных предприятий», – отмечает Михаил Подъяблонский.

Новое постановление правительства №479 возвращает ремонтникам право досрочного выхода на пенсию с 1 января 2018 года. Это связано с тем, что с этого дня начинается реализация пенсионной реформы. Михаил Подъяблонский уточняет, что с того же момента собственники будут оплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) за работников, имеющих право на пенсию по Спискам №№ 1 и 2, в размере 37% и 29% соответственно, а не 22%, как сейчас. Что позволит существенно сократить дефицит Пенсионного фонда Украины.

ЧтовЂ‚касаетсявЂ‚возвращения льготноговЂ‚прававЂ‚ремонтникам, то, по словам профсоюзного лидера ильичевцев, на сегодня правительство должно принять еще один документ – о порядке учета льготного стажа. Предусмотрено сохранение льготного стажа с 3 августа 2016 года (дня введения в действие постановления №461) по 1 января 2018 года. При условии что ремонтник весь этот период продолжал работать во вредных и тяжелых условиях труда, которые подтверждены аттестацией рабочего места.

Следующим этапом будет возвращение права на льготную пенсию мастерам-технологам, заверил Михаил Подъяблонский: «Как только с ремонтниками все будет урегулировано, мы перейдем к остальным категориям».

Через полгода

Постановление Кабинета министров Украины №479 о внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях (утверждены постановлением Кабмина от 24 июня 2016 года №461), вступает в силу с 1 января 2018 года.

 

 

 

Маргарита Пушко  


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