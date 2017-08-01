Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Блог Юлии Франжевой



Все прозрачнее

С приходом в депутатский корпус новых лиц и новых политических сил многое изменилось. Из сессионного зала начали вести прямые трансляции, видео пленарных заседаний размещаются на сайте городского совета. Если раньше попасть в зал заседаний могли только депутаты, приглашенные и СМИ, то теперь вход открыт любому – после регистрации. За ходом сессии можно следить на канале «Мариупольское ТВ» и сайте горсовета. И максимальная публичность процесса принятия решений – это большой плюс в части повышения открытости и прозрачности работы власти.

Кроме того, была введена система поименного голосования, все проекты решений с пояснительными записками и переписками находятся в открытом доступе на сайте горсовета. С появлением нового портала Мариупольского горсовета (http://mariupolrada.gov.ua)

у депутатов появились электронные приемные, благодаря которым любой житель, имеющий доступ в Интернет, может направить запрос и получить ответ в установленные сроки.

Вместе с тем у некоторых политических деятелей и обществен-

ников появился соблазн под прицелом камер делать громкие заявления, бросаться необоснованными обвинениями, оскорблять политических оппонентов – в общем, пиариться ради электоральных симпатий.

Доходило и до некорректных выпадов – за всю каденцию последнего созыва из зала заседаний удаляли четырех человек – это Александр Ярошенко, Ярослав Кравченко, Василий Журавлев и Денис Гаврилов, у них нет депутатских мандатов, но есть политические амбиции.