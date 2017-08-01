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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


Без очередей и комиссии

Мариупольцы могут провести сверку квитанций и оплатить электроэнергию в новом центре обслуживания

Вчера компания «ДТЭК Донецк­облэнерго» презентовала в Мариуполе современный офис для работы с потребителями электроэнергии. Одно из первых преимуществ – сервисный центр расположен в удобном месте с мощной транспортной развязкой по б. Шевченко, 62 (бывший «Пром­инвестбанк»). В самом помещении имеется почти 80 мест для ожидания. Работа центра построена по принципу «единого окна» для удобства и экономии времени клиентов. Кроме того, в терминале можно произвести оплату без комиссии. Пропускная способность открывшегося центра – 500 человек в день, а обслуживание осуществляют 16 операторов.

АбонентскийвЂ‚отделвЂ‚ДТЭК в пер. Кузнечном, 3-а теперь закрыт.

«Мы рекомендуем всем зарегистрироваться на нашем сайте и открыть «Личный кабинет бытового клиента», – говорит директор по продажам «ДТЭК Донецкоблэнерго»вЂ‚Александр Северин. – В настоящее время более 30% горожан используют наш онлайн-сервис, к концу года планируем, что половина бытовых пользователей будет обходиться без лишних визитов в наш центр».

Начальник центра обслуживания клиентов «ДТЭК Донецкобл­энерго» Елена Сенько напомнила всем потребителям: «Расчетный период наступает с первого числа текущего месяца до первого числа последующего. Обычно контрольное снятие показаний проходит с 15-го по 19-й день месяца, по этим данным происходит автоматическое доначисление по среднему показателю потребления до конца месяца. Если вы обнаружили существенный разрыв в цифрах, то лучше всего занести свои показания прибора учета на первое число месяца в «Личный кабинет бытового клиента» и сформировать счет на оплату. Для тех клиентов, у кого нет интернета, предлагаем звонить повЂ‚круглосуточномувЂ‚телефону 0-800-500-473 и сообщать показания счетчика. Тогда оплата будет назначаться максимально корректно и по вашим показаниям».

Актуальность данных рекомендаций подтверждает и тот факт, что с первого сентября банковские учреждения будут принимать к оплате только счета «ДТЭК Донецкобл­энерго». Открывшийся центр будет работать с 8:00 до 18:00 шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Соб. инф.  


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