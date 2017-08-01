Четверг, 3 августа 2017 года, № 79





Бородин vs Гаврилов

Депутат судится с общественником по факту публичного оскорбления

Вчера в Жовтневом районном суде рассматривалось дело по факту публичного оскорбления депутата Максима Бородина общественником Денисом Гавриловым на сессии Мариупольского горсовета 25 июля 2017 года. Поводом для судебного заседания послужил административный протокол, составленный полицейскими на Гаврилова по ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают штраф от 51 грн до 119 грн или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев, а если эти меры будут признаны недостаточными, то административный арест до 15 суток.

Напомним, во время пленарного заседания после того, как депутаты местного совета разрешили Максиму Бородину разрабатывать проект землеустройства на элитный земельный участок в Приморском районе, Денис Гаврилов в ходе публичного выступления обвинилвЂ‚МаксимавЂ‚Бородина в стремлении к личному обогащению и оскорбил его с использованием бранных слов, служащих для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Судя по посту в Facebook, Максим Бородин ждал раскаяний от Дениса Гаврилова, но напрасно. В ходе судебного заседания тот заявил, что свою вину не признает.

«Я высказал свое субъективное оценочное мнение, протокол на меня составили за то, что я употребил якобы нецензурную брань или нецензурную лексику. Я с этим не согласен, слово, которое я употребил, – литературное, оно встречается в орфографических словарях, литературно-художественных произведениях, – заявил в суде Гаврилов. – Насколько мне известно, в Украине нет ни одного нормативно-правового акта, который бы регламентировал употребление или неупотребление каких-

либо слов или выражений. Я считаю, что суд должен опираться на мнение специалистов-лингвистов. Для объективности дела стоит привлечь к судебному заседанию экспертов, провести лингвистическую экспертизу, чтобы они дали заключение: относятся ли мои слова к нецензурной, ругательной лексике. Если эксперты дадут такое заключение, я признаю свою вину».

Спор ушел в лингвистическую плоскость. Свидетели утверждают, что Гаврилов употребил не литературное слово, а созвучное с ним нецензурное. После чего суд ознакомился с видеоматериалами, на которых запечатлено выступление Гаврилова.

Максим Бородин заявил, что считает недопустимым поведение ответчика во время сессии: «Денис Гаврилов публично оскорбил меня, в зале велась съемка, видео оказалось в социальных сетях. Мне был нанесен моральный ущерб».

Депутат считает, что общественник должен понести максимально строгое наказание, которое предусмотрено законом за данное правонарушение – исправительные работы.

Суд учел пожелания ответчика касательно проведения лингвистической экспертизы и назначил следующее заседание на 11 августа 2017 года.

Юлия Франжева