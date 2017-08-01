Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 августа 2017 года, Четверг
Школы и детсады ждут капремонты
Мариупольский физик стал третьим в мире
Культурный каток перемен
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Бородин vs Гаврилов

Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


Бородин vs Гаврилов

Депутат судится с общественником по факту публичного оскорбления

Вчера в Жовтневом районном суде рассматривалось дело по факту публичного оскорбления депутата Максима Бородина общественником Денисом Гавриловым на сессии Мариупольского горсовета 25 июля 2017 года. Поводом для судебного заседания послужил административный протокол, составленный полицейскими на Гаврилова по ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают штраф от 51 грн до 119 грн или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев, а если эти меры будут признаны недостаточными, то административный арест до 15 суток.

Напомним, во время пленарного заседания после того, как депутаты местного совета разрешили Максиму Бородину разрабатывать проект землеустройства на элитный земельный участок в Приморском районе, Денис Гаврилов в ходе публичного выступления обвинилвЂ‚МаксимавЂ‚Бородина в стремлении к личному обогащению и оскорбил его с использованием бранных слов, служащих для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Судя по посту в Facebook, Максим Бородин ждал раскаяний от Дениса Гаврилова, но напрасно. В ходе судебного заседания тот заявил, что свою вину не признает.

«Я высказал свое субъективное оценочное мнение, протокол на меня составили за то, что я употребил якобы нецензурную брань или нецензурную лексику. Я с этим не согласен, слово, которое я употребил, – литературное, оно встречается в орфографических словарях, литературно-художественных произведениях, – заявил в суде Гаврилов. – Насколько мне известно, в Украине нет ни одного нормативно-правового акта, который бы регламентировал употребление или неупотребление каких-

либо слов или выражений. Я считаю, что суд должен опираться на мнение специалистов-лингвистов. Для объективности дела стоит привлечь к судебному заседанию экспертов, провести лингвистическую экспертизу, чтобы они дали заключение: относятся ли мои слова к нецензурной, ругательной лексике. Если эксперты дадут такое заключение, я признаю свою вину».

Спор ушел в лингвистическую плоскость. Свидетели утверждают, что Гаврилов употребил не литературное слово, а созвучное с ним нецензурное. После чего суд ознакомился с видеоматериалами, на которых запечатлено выступление Гаврилова.

Максим Бородин заявил, что считает недопустимым поведение ответчика во время сессии: «Денис Гаврилов публично оскорбил меня, в зале велась съемка, видео оказалось в социальных сетях. Мне был нанесен моральный ущерб».

Депутат считает, что общественник должен понести максимально строгое наказание, которое предусмотрено законом за данное правонарушение – исправительные работы.

Суд учел пожелания ответчика касательно проведения лингвистической экспертизы и назначил следующее заседание на 11 августа 2017 года.

Юлия Франжева  


Другие новости выпуска № 79 от 3 августа 2017 года
  • Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград! /
  • Депутатов – меньше, публичности – больше /
  • Бородин vs Гаврилов /
  • Выжить любой ценой /
  • Без очередей и комиссии /
  • Все прозрачнее / Блог Юлии Франжевой
  • Ремонтникам вернули право на льготную пенсию /
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • #ТутВарто бути кращими /
  • Галина Шейченко возглавила УКС /
  • Всех поставят на счетчик! /
  • Операция «Поступление» /
  • Обществу филателистов – 55 /
  • Творить прекрасное /
  • Изящество, рожденное любовью / Мир увлечений
  • ОБЪЕКТИВная история /
  • Мариуполь спортивный: достижения и перспективы / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Станислав Олиферчик – лучший спортсмен июня / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Разгром в морском стиле / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Мариупольский физик стал третьим в мире /
  • Утонченная изысканность линий / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Городская афиша /
  • План мероприятий /

     

    		•

    Архив выпусков
    Август 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!
    Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград Подробнее...


    Ботулизм: есть или не есть?
    Сыворотки от инфекции нет, медики призывают: берегите себя! Подробнее...


    Ранние арбузы – сомнительное лакомство?
    В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...


    Культурный каток перемен
    Кто будет играть первую скрипку в творческой среде нашего города? Подробнее...


    Украину губит прокуратура без совести
    На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования