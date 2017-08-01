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Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


Выжить любой ценой

Фото Владислава Лупаненко. В роли жэка. Вместе с жителями дома Дмитрий Забавин осмотрел все проблемные участки каждого подъезда.

После ремонтов домов силами жэков жители не знают, радоваться им или плакать

Все течет, все меняется – эта поговорка как нельзя кстати подходит к характеристике целого ряда многоквартирных домов Мариуполя. Вот только текут зачастую трубы и крыши, а меняются только обещания жэков, причем последние выполнять их не спешат.

Хватит пилить бюджет

И пока вопрос с переводом домов на обслуживание управляющих компаний поставлен на паузу, общественный деятель, член исполкома Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин помогает жителям, что называется, вскочить на подножку уходящего поезда и получить с жэков хоть что-то для своих многоэтажек.

«За день я обследую по несколько проблемных домов. А в жэках практически поселился, добиваясь объяснений, почему они довели дома до такого плачевного состояния и за что им все это время платили мариупольцы. Пока одной из основных причин всего происходящего хаоса вижу нелогичное распределение бюджета жилищных предприятий», – делает предварительные выводы Дмитрий Забавин.

После ремонта стало еще хуже

С очередным комиссионным обследованием, на которое были приглашены представители жэка «Ваш двор» и Андрей Гутников, начальник управления по вопросам развития и поддержки

ОСМД, активист посетил дом №119 по проспекту Победы в Левобережном районе.

Не так давно во всех семи подъездах этого дома заменили водопроводные трубы в подвалах, в итоге напор стал хуже, чем был, а на верхних этажах воды и вовсе не стало. По словам Олега Головицкого, директора жэка «Ваш двор», во время ремонта заменили лежаки холодной и горячей воды и стояки до запорной арматуры. А на деле это значит, что новые пластиковые трубы стыкуются со старыми ржавыми, в результате в местах соединения образуются утечки.

Главным для жителей остается вопрос: куда были направлены выделенные средства? По признанию Олега Головицкого, по акту на выполнение ремонтных работ было выделено 38 тысяч гривен. А вот итоговую смету и дефектный акт директор жэка предоставить не спешит. Поэтому сумма де-факто потраченных средств остается туманной.

Жэки проводить работу над ошибками не спешат

ТатьянавЂ‚Ковалева,вЂ‚жительницавЂ‚дома-страдальцавЂ‚№119 по пр. Победы, утверждает, что выполненным этот ремонт назвать нельзя: «Трубы висят веерами, и далеко не все из них заменены, хотя история с ремонтом началась еще в сентябре прошлого года. Да и без того у дома проблем хватает,вЂ‚практическивЂ‚в каждом подъездевЂ‚протекаютвЂ‚ливневки и крыши, частично не застеклены окна. Некоторым семьям и вовсе приходится на время покидать жилье, потому что находиться в квартирах становится вредно для здоровья».

Наученные горьким опытом жильцы самостоятельно делали фото проблемных участков водопроводных труб. Во время проверки они провели представителей коммунальных служб и по подъездам, и по подвалам. Вот только нюанс: «гости» обошли не все «горячие» места и, как следствие – не нашли те самые дефекты труб. А на приглашение приехать повторно ответили отказом, ссылаясь на загруженность работой.

По итогам обхода был составлен акт, в котором коммунальщики настаивают, что осуществлять замену всех труб нет необходимости, достаточно провести их ревизию. Дмитрий Забавин в свою очередь обратился ко всем жителям дома №119 с предложением оказать помощь в консультации и составлении запросов на доступ к публичной информации о том, куда же направляются деньги, которые жильцы платят за коммунальное обслуживание.

По вкладу и результат

75% бюджета жэков направлено в фонд оплаты труда его работников. Неудивительно, что оставшихся средств недостаточно для содержания домов и проведения ремонтов на достойном уровне.

Любовь Солодун   


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