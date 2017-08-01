Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Депутатов – меньше, публичности – больше Пока депутатский корпус отдыхает на летних каникулах, мы подсчитали его КПД и посмотрели рейтинги Местный депутатский корпус ушел на каникулы – не такие продолжительные, как у парламентариев, сессия горсовета не состоится разве что в августе. Новый депутатский корпус VII созыва, равно как и подходы в работе местного совета, в сравнении с «попередниками» значительно изменились, но отпуск – дело святое. Что поменялось при нынешнем мэре и депутатах, каковы рейтинги эффективности народных избранников – выяснял «Ильичевец. Город». Под знаком двадцатки: 20 сессий, 20 женщин-депутатов, минус 20 в созыве После выборов 2015 года горсовет обновился на 80%. Лишь 11 из 54 депутатов, то есть пятая часть, работали в прошлом созыве. В сравнении с предыдущей каденцией количество народных избранников сократилось на 20 человек, при этом число депутатов-женщин увеличилось вдвое – с 10 до 20. Количество фракций в двух последних каденциях осталось неизменным – три, изменился партийный расклад: Партия регионов, «Фронт змiн» и Коммунистическая партия Украины канули в Лету: две первые прекратили существование, третья была запрещена в связи с декоммунизацией. Большинство нынешнего созыва у «Оппозиционного блока» – 45 депутатов, в составе фракций «Силы людей» и «Нашего края» соответственно пять и четыре депутата в горсовете. Если посмотреть, как голосуют депутаты нынешнего созыва, то протестное голосование демонстрируют, как правило, депутаты от «Силы людей». С начала нынешней каденции прошло 20 сессий Мариупольского горсовета, самой результативной стала XIX сессия, на которой была принята Стратегия развития Мариуполя до 2021 года, а самой продолжительной – XI, состоявшая из двух пленарных заседаний. Кроме того, был принят ряд целевых программ по ремонту конструктивов жилых домов, лифтов, установке приборов учета, программы по капремонту и реконструкции, а также утеплению образовательных учреждений. С начала работы нынешней каденции было подано 2073 проекта решений и принято 1856, причем подавляющее большинство – 1221 – касаются земельных вопросов, сообщают в секретариате горсовета. Чаще всего проекты решений генерируют управление земельных отношений, департамент городского имущества и управление здравоохранения. В предыдущем созыве в ходе 20 сессий было принято больше решений – 2203. Как поясниливЂ‚ввЂ‚управлении «СекретариатвЂ‚горсовета»,вЂ‚этовЂ‚связано с тем, что вопросы о предоставлении в аренду земельных участков под гаражи силовикам и людям с инвалидностью откладываются до того времени, как будет принято соответствующее положение. Если сравнивать то, как проходят сессии нынешнего и прошлого созывов, можно отметить, что большая часть решений принимается без особых споров и обсуждений, а суть вопросов зачастую не разъясняется. У неосведомленного человека создается впечатление, что депутаты машинально поднимают руку во время голосования, без возражений. Но это не совсем так. Выносимые на сессию вопросы детально прорабатываются «до» – на заседаниях депутатских комиссий и координационного совета – вот там и идут битвы. Может, пора задуматься о трансляции этих дискуссий? Рейтинг активности ЧтовЂ‚касаетсявЂ‚рейтингов,вЂ‚то в горсовете недавно ввели ранжирование депутатов в зависимости от результатов их деятельности. «Мы организовали работу таким образом, чтобы внутри депутатского корпуса была конкуренция, это должно стимулировать тех, кто представляет интересы громады, работать более активно и результативно», – рассказывает секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма. В рейтинге активности депутатов местного совета учитываются присутствие и выступления на сессиях, участие в постоянных комиссиях, тренингах и городских мероприятиях, подача проектов решений, ведение депутатских приемов, работа со СМИ, количество депутатских обращений. Рейтинг посещаемости Если говорить о посещаемости, то самыми дисциплинированными являются депутаты Роман Амелякин, Виктория Бахалова, Лилия Борисенко, Юрий Дорошенко, Александр Кузнецов, Владислав Мирошниченко, Виктор Очеретин, Андрей Федай, Юрий Хотлубей – они не пропустили ни одного из двадцати сессионных заседаний. ЧащевЂ‚всеговЂ‚отсутствовали в сессионномвЂ‚залевЂ‚Владимир Костриков,вЂ‚Александр Ткачук, Денис Хруль, Наталья Носенко, Ирина Шиян, Владимир Жигиль,вЂ‚МихаилвЂ‚Орличенко. РейтингивЂ‚посещаемости других народных избранников выглядят чуть лучше. Чаще всех слышны выступления в сессионном зале и на заседаниях депутатских комиссий Сергея Магеры, Анатолия Шеретько, Юрия Дорошенко, Максима Бородина, Романа Амелякина, Лилии Тихоновой и Владимира Курского. По количеству поданных проектов решений, депутатских обращений и реплик с места лидирует Максим Бородин, а вот чаще всех участвует в городских мероприятиях Виктор Очеретин, активнее всех пиарится в СМИ Владимир Курский. С учетом показателей работы по десяти критериям были определены лидеры рейтинга. По состоянию на июль 2017 года на первом месте Андрей Федай с 1999 баллами, вторую позицию занимает Владимир Яковенко – у него 1739 баллов, на третьем – Нина Павлюк, набравшая 1690 баллов. Пятерку наиболее активных депутатов замыкают Максим Бородин и Сергей Магера. Больше профессионализма Что думают о деятельности нынешней каденции депутаты с большим стажем работы в городском совете? Анатолий Шеретько, депутат горсовета на протяжении пяти созывов, отмечает положительные изменения: власть стала более открытой, на сессию выносятся, как правило, качественно подготовленные проекты решений, поэтому работа стала более слаженной и оперативной. Бывает, что Анатолий Шеретько не согласен с тем или иным проектом решения, он открыто об этом заявляет и голосует против, пусть даже это идет вразрез с позицией фракции. «На мой взгляд, неправильно сглаживать острые углы, – отмечает депутат. – Например, в начале этого года мы заслушали отчет городского головы, но он не обсуждался, у депутатов даже не спросили, какую оценку они дают работе горсовета. Мы приняли информацию к сведению, но не смогли указать на ошибки. В следующий раз я буду настаивать на том, чтобы нам дали возможность высказаться». Его коллега Сергей Магера, работающий в составе депутатского корпуса с 1998 года, отмечает, что депутаты этой каденции способны активно отстаивать интересы жителей, в прошлых созывах таких представителей громады было немного. «Депутатский корпус, на мой взгляд, стал более профессионально подходить к своей работе. Меня радует, что в этом созыве практическивЂ‚каждыйвЂ‚депутат горсовета можетвЂ‚не только озвучить просьбы жителей, но и сформулировать это в виде проекта решения сессии, – отмечает Сергей Магера. – Работать приходится в условиях внедрения информационных технологий, и это разрушает бюрократические барьеры, которые ранее выстраивали чиновники. Если и есть недостатки, то сегодня они достаточно быстро устраняются». Финансовая децентрализация намноговЂ‚увеличилавЂ‚городской бюджет, с другой стороны, местная власть взялась за инфраструктурные проекты, и на депутатах лежит большая ответственность – принять наиболее оптимальные и сбалансированныевЂ‚решения, чтобы распорядиться дополнительными средствами максимально эффективно. Юлия Франжева