Четверг, 3 августа 2017 года, № 79





Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!

Фото Анатолия Кононова. Наша гордость. Участникам Дефлимпиады-2017 вручили цветы и памятные подарки, наши земляки были тронуты теплым приемом.





Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград

Соревнования для спортсменов с нарушениями слуха проходили в турецком городе Самсун с 18 по 30 июля в рамках XXIII летних Дефлимпийских игр. Команду Украины представляли 289 человек. Шесть спортсменов – ­мариупольцы, они выступали в трех видах спорта: легкой атлетике, баскетболе, дзюдо – и завоевали пять наград: «золото», «серебро» и три бронзовые медали.

Настоящие герои

Мастер спорта международного класса, дзюдоистка Марина Погорелова в весовой категории до 70 кг завоевала бронзовую медаль, одолев соперницу из Мали. В составе сборной страны она участвовала в командных соревнованиях среди женщин и принесла Украине «золото». В мужских командных соревнованиях дзюдоист, мастер спорта Евгений Нехаев в весовой категории до 100 кг обошел спортсмена из Монголии и получил бронзовую награду.

Заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике Римма Филимошкина показала серебряный результат в метании молота. А Александр Кузнецов выступал в составе национальной команды по баскетболу против Греции и завоевал свою первую бронзу в карьере.

Хорошие результаты показали и другие спортсмены. Легкоатлет Евгений Полухин метал молот и занял четвертое место, а Андрей Погорелов выступал в весовой категории до 100 кг по дзюдо и стал пятым.

Миллион в награду

В Мариуполе спортсменов и их тренеров встречали как настоящих героев: цветами, словами благодарности и поздравлений от друзей, родственников, коллег, областной и городской власти. Развевались флаги, звучали музыка и аплодисменты, создавая торжественную атмосферу.

Зампредседателя ДонОГА Виктор Ремский отметил, что результат сборной Украины ошеломил всех: «Из 24 областей нашего государства именно донецкие спортсмены показали лучший коллективный результат: шесть спортсменов, пять медалей. Решением Донецкой облгосадминистрации вам будут вручены выплаты в Краматорске за завоеванные первые, вторые и третьи места. Вы все вместе и ваши тренеры получите около миллиона гривен».

Начальник управления физической культуры и спорта мариупольского горсовета Алексей Казанцев отметил, что в соответствии с решением сессии медалистам вручат стипендии городского головы Вадима Бойченко.

От государства украинские спортсмены получат солидные награды: за занятое третье место – 22 тыс. долларов, за второе – 31 тыс. долларов, а «золото» принесет своему обладателю 48 тыс. долларов.

Спортсмены были тронуты торжественной встречей. Поблагодарили за теплый прием и пообещали, что в следующий раз результаты будут еще лучше.

«Игры были напряженные, – рассказывает Александр Кузнецов. – К каждой встрече готовились, просматривали видеозаписи игр, работали над своими ошибками и разбирали просчеты соперников. В полуфинале проиграли команде Венесуэлы, буквально одно очко. Это для нас урок и достойный опыт, который поможет достичь лучших результатов».

«Хотела "золото", но не получилось. В следующий раз постараюсь, и обязательно получу золотую медаль», – говорит Римма Филимошкина.

Украинские дефлимпийцы проявили себя в 15 видах спорта. В активе сборной 21 золотая, 42 серебряные и 36 бронзовых наград.

К слову, спортсмены превзошли результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 украинцы завоевали 88 медалей.

Анна Шишман