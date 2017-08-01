Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 августа 2017 года, Четверг
Ремонтникам вернули право на льготную пенсию
Настойчивые и целеустремленные
Праздновать – так всем двором!
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / ОБЪЕКТИВная история

Четверг, 3 августа 2017 года, № 79


ОБЪЕКТИВная история

Как на ладони. Таким был лагерь «Солнечный» комбината имени Ильича на заре своей истории, сегодня он еще краше.
В ногу со временем. Как только в стране появились первые игровые приставки, тогдашний директор «Солнечного» Людмила Котельникова сделала все, чтобы ее ребята смогли приобщиться к модному развлечению.
Космические масштабы. Для своего пионерского лагеря мариупольские машиностроители все делали с размахом – посмотрите хотя бы на эту сцену и зрительный зал!
Выше неба. Аттракционы «Космоса» принимали не только своих, но и соседских ребятишек.
Я бы в летчики пошел. В те времена действовало огромное количество секций и кружков. Авиамодельные неизменно были в топе самых популярных.

Продолжаем публикацию воспоминаний и фотографий из личного архива мариупольского фоторепортера и фотохудожника Бориса Дембицкого

Пионерское лето

В судьбе каждого нашего земляка старшего и среднего возраста обязательно была хоть одна летняя смена, эту традицию продолжает и нынешняя детвора

Детскими лагерями отдыха (это сейчас они стали здравницами) было усеяно все побережье Азовского моря. Тогда каждое уважающее себя предприятие считало святой обязанностью внести достойную лепту в оздоровление детворы, сейчас лишь меткомбинаты и порт поддерживают здравницы на высоком современном уровне.

Все лучшее – детям!

Пионерских лагерей было великое множество не только в городской черте Мариуполя (тогда еще Жданова), но и в его окрестностях. Один из старейших – построенный в 1955 году в поселке Урзуф лагерь «Юный моряк» Мариупольского морского торгового порта. Его до сих пор называют «самым танцующим» детским лагерем, поскольку с первых дней работы особое внимание в «Моряке» уделялось творческому развитию детей. А еще здесь вместо отрядов – экипажи, а вожатые надевают специальную форму – белые рубашки, синие шорты, гюйс и пилотку.

Азовстальский «Орленок» (1962 года рождения), расположенный на Левом берегу Мариуполя, считался одним из лучших на территории Украины. Огромный стадион, футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки с десятью столами для настольного тенниса, прыжковой ямой и беговой дорожкой. Это была настоящая детская страна, которую ежегодно посещали около двух тысяч ребят.

С «Орленком» вполне мог поспорить и расположенный в поселке Юрьевка его ровесник – азовмашевский «Космос» (ранее предприятие называлось «Жданов-

тяжмаш»). В 1962-м лагерь начал строиться, в 1964-м – принимать старшеклассников, а в 1966-м –

учеников начальной школы. В лагере была своя Аллея героев космоса и Музей космонавтики, а также большой парк аттракционов, на которых могли кататься не только свои, но и дети из соседних лагерей. А стадион был рассчитан на тысячу (!) мест.

И поныне в Юрьевке работает еще один замечательный лагерь,вЂ‚известныйвЂ‚невЂ‚только прекрасно организованным отдыхом для ребят, но и своими уникальными традициями. Речь идет об оздоровительном центре «Солнечный» комбината имени Ильича. О том, как заработать местную валюту «лучики» и как ее отоварить, спокойно могут рассказывать целые поколения «солнышат» – дети и их родители.

Выручает память

А в самом Мариуполе, вернее в его Приморском районе, к морю прижималась целая россыпь детских лагерей. В одном из самых популярных – имени Павки Корчагина – жизнь бурлила и кипела. А ныне – разруха и запустение. Одно радует: в памяти многих его бывших питомцев лагерь по-прежнему ухожен, зелен, весел и звонок от детского гомона и смеха.

Ночная рыбалка для «Орленка»

Борис Дембицкий:

«В «Орленке» я отдыхал, когда мне было 9-10 лет. Помню, как вожатые устраивали соревнования между пионерскими отрядами, пообещав, что победители пойдут на ночную рыбалку на остров – с палатками и костром. Об этом мечтали все, но мне так и не  довелось».

Имени Павки Корчагина

Борис Дембицкий:

«Сейчас там время замерло, на месте футбольного поля и площадки для пионерских костров построена мечеть, остальная часть лагеря дряхлеет. Но я сам был свидетелем того, как здесь когда-то кипела жизнь. Иногда с улыбкой вспоминаю, как перед прощальным костром в конце смены – событием, которого мы все очень ждали, за мной приехали родители. И я так и не успел вместе с мальчишками намазать девочек нашего отряда зубной пастой. Зато одна из них, узнав, что я уезжаю, прибежала и поцеловала меня в щеку. Боже, как я смутился!»

 

 

 

 

Фото Бориса Дембицкого, текст Светланы Кузминской  


Другие новости выпуска № 79 от 3 августа 2017 года
  • Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград! /
  • Депутатов – меньше, публичности – больше /
  • Бородин vs Гаврилов /
  • Выжить любой ценой /
  • Без очередей и комиссии /
  • Все прозрачнее / Блог Юлии Франжевой
  • Ремонтникам вернули право на льготную пенсию /
  • Обратная связь с Элиной Прокопчук /
  • #ТутВарто бути кращими /
  • Галина Шейченко возглавила УКС /
  • Всех поставят на счетчик! /
  • Операция «Поступление» /
  • Обществу филателистов – 55 /
  • Творить прекрасное /
  • Изящество, рожденное любовью / Мир увлечений
  • ОБЪЕКТИВная история /
  • Мариуполь спортивный: достижения и перспективы / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Станислав Олиферчик – лучший спортсмен июня / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Разгром в морском стиле / Город спорта с Анастасией Дмитраковой
  • Мариупольский физик стал третьим в мире /
  • Утонченная изысканность линий / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Городская афиша /
  • План мероприятий /

     

    		•

    Архив выпусков
    Август 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031
    год:   месяц:


    Топ новости


    Мариупольские дефлимпийцы привезли пять наград!
    Вчера наш город торжественно встретил своих спортсменов. Медальный зачет потрясающий: шесть спортсменов – пять наград Подробнее...


    Ботулизм: есть или не есть?
    Сыворотки от инфекции нет, медики призывают: берегите себя! Подробнее...


    Ранние арбузы – сомнительное лакомство?
    В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...


    Культурный каток перемен
    Кто будет играть первую скрипку в творческой среде нашего города? Подробнее...


    Украину губит прокуратура без совести
    На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования