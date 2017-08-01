Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

ОБЪЕКТИВная история Как на ладони. Таким был лагерь «Солнечный» комбината имени Ильича на заре своей истории, сегодня он еще краше.



В ногу со временем. Как только в стране появились первые игровые приставки, тогдашний директор «Солнечного» Людмила Котельникова сделала все, чтобы ее ребята смогли приобщиться к модному развлечению.



Космические масштабы. Для своего пионерского лагеря мариупольские машиностроители все делали с размахом – посмотрите хотя бы на эту сцену и зрительный зал!



Выше неба. Аттракционы «Космоса» принимали не только своих, но и соседских ребятишек.



Я бы в летчики пошел. В те времена действовало огромное количество секций и кружков. Авиамодельные неизменно были в топе самых популярных.



Продолжаем публикацию воспоминаний и фотографий из личного архива мариупольского фоторепортера и фотохудожника Бориса Дембицкого Пионерское лето В судьбе каждого нашего земляка старшего и среднего возраста обязательно была хоть одна летняя смена, эту традицию продолжает и нынешняя детвора Детскими лагерями отдыха (это сейчас они стали здравницами) было усеяно все побережье Азовского моря. Тогда каждое уважающее себя предприятие считало святой обязанностью внести достойную лепту в оздоровление детворы, сейчас лишь меткомбинаты и порт поддерживают здравницы на высоком современном уровне. Все лучшее – детям! Пионерских лагерей было великое множество не только в городской черте Мариуполя (тогда еще Жданова), но и в его окрестностях. Один из старейших – построенный в 1955 году в поселке Урзуф лагерь «Юный моряк» Мариупольского морского торгового порта. Его до сих пор называют «самым танцующим» детским лагерем, поскольку с первых дней работы особое внимание в «Моряке» уделялось творческому развитию детей. А еще здесь вместо отрядов – экипажи, а вожатые надевают специальную форму – белые рубашки, синие шорты, гюйс и пилотку. Азовстальский «Орленок» (1962 года рождения), расположенный на Левом берегу Мариуполя, считался одним из лучших на территории Украины. Огромный стадион, футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки с десятью столами для настольного тенниса, прыжковой ямой и беговой дорожкой. Это была настоящая детская страна, которую ежегодно посещали около двух тысяч ребят. С «Орленком» вполне мог поспорить и расположенный в поселке Юрьевка его ровесник – азовмашевский «Космос» (ранее предприятие называлось «Жданов- тяжмаш»). В 1962-м лагерь начал строиться, в 1964-м – принимать старшеклассников, а в 1966-м – учеников начальной школы. В лагере была своя Аллея героев космоса и Музей космонавтики, а также большой парк аттракционов, на которых могли кататься не только свои, но и дети из соседних лагерей. А стадион был рассчитан на тысячу (!) мест. И поныне в Юрьевке работает еще один замечательный лагерь,вЂ‚известныйвЂ‚невЂ‚только прекрасно организованным отдыхом для ребят, но и своими уникальными традициями. Речь идет об оздоровительном центре «Солнечный» комбината имени Ильича. О том, как заработать местную валюту «лучики» и как ее отоварить, спокойно могут рассказывать целые поколения «солнышат» – дети и их родители. Выручает память А в самом Мариуполе, вернее в его Приморском районе, к морю прижималась целая россыпь детских лагерей. В одном из самых популярных – имени Павки Корчагина – жизнь бурлила и кипела. А ныне – разруха и запустение. Одно радует: в памяти многих его бывших питомцев лагерь по-прежнему ухожен, зелен, весел и звонок от детского гомона и смеха. Ночная рыбалка для «Орленка» Борис Дембицкий: «В «Орленке» я отдыхал, когда мне было 9-10 лет. Помню, как вожатые устраивали соревнования между пионерскими отрядами, пообещав, что победители пойдут на ночную рыбалку на остров – с палатками и костром. Об этом мечтали все, но мне так и не довелось». Имени Павки Корчагина Борис Дембицкий: «Сейчас там время замерло, на месте футбольного поля и площадки для пионерских костров построена мечеть, остальная часть лагеря дряхлеет. Но я сам был свидетелем того, как здесь когда-то кипела жизнь. Иногда с улыбкой вспоминаю, как перед прощальным костром в конце смены – событием, которого мы все очень ждали, за мной приехали родители. И я так и не успел вместе с мальчишками намазать девочек нашего отряда зубной пастой. Зато одна из них, узнав, что я уезжаю, прибежала и поцеловала меня в щеку. Боже, как я смутился!» Фото Бориса Дембицкого, текст Светланы Кузминской