Четверг, 3 августа 2017 года, № 79





Обществу филателистов – 55







К юбилею выпущены памятные конверты

Члены общества филателистов Мариуполя собрались на городском главпочтамте в минувшую субботу, 30 июля. Отмечали пятидесятипятилетний юбилей со дня создания своей организации.

Образовано общество было еще в далеком 1962-м, родилось одновременно с Всесоюзным обществом филателистов (ВОФ). На протяжении 55 лет много раз меняло и подчиненность, и адрес. Сначала располагалось в бывшем Дворце культуры «Азовсталь», затем побывало в шахматном клубе и школах, подвалах отделения милициивЂ‚ивЂ‚стоматологической клиники, но всегда работало! Ныне филателистов принял под свою опеку Дворец металлургов.

Среди тех, кто собрался на почтамте, в основном коллекционеры «в возрасте», молодые же не помнят ставших легендарными создателей общества Ясинового, Таталая, Скирневского. Правление Мариупольского общества филателистов во главе с Сергеем Ярмаком подготовило к знаменательной дате юбилейные почтовые конверты, штемпеля спецгашения. Вместе с работниками почтамта филателисты города радовали собравшихся сувенирами – конвертами и памятными гашениями.

Юрий Некрасовский