Четверг, 3 августа 2017 года, № 79

Мариупольский физик стал третьим в мире Фото Анатолия Кононова. Знай наших! Вадим Бойченко поздравил Александра Хасана с высокими достижениями.



Выпускник Александр Хасан привез «бронзу» с международной олимпиады в Индонезии Выпускник 11 класса городского лицея Александр Хасан занял третье место на Международной ученической олимпиаде по физике, которая проходила в Индонезии. До этого он уже прославил Мариуполь, став победителем Всеукраинской интернет-олимпиады. Также Саша занял второе место на Всеукраинской олимпиаде по физике. Теперь он вышел на международный уровень и стал гордостью Украины. «Мне понравилась эта наука, и я захотел ей заниматься. На успеваемость по другим предметам это не повлияло, в этом году я окончил лицей с серебряной медалью. Если чего-то очень хотеть, то все получится», – поделился секретом успеха призер олимпиады Александр Хасан. С бронзовой медалью юношу поздравил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко: «Благодарю в первую очередь родителей за то, что воспитали такого сына, который прославляет Мариуполь далеко за его пределами, а также учителя, который заинтересовал его предметом. Мы сегодня со своей стороны делаем все возможное, чтобы наши парни и девушки находили свое призвание здесь, в Мариуполе». Также мэр подарил выпускнику ноутбук, который пригодится ему в годы университетской учебы. Специально для газеты «Ильичевец. Город» юный физик рассказал о том, как проходила олимпиада. Чтобы заявить о себе в мире, для начала нужно было оказаться в десятке лучших в Украине, затем – в пятерке тех, кто отправится в Индонезию. На международной олимпиаде ребят ждали задания от ученых из разных стран, различные по сложности и тематике. Но мариуполец справился с ними легко, показав высокий результат. Мы узнали у выпускника, как ему удалось добиться таких достижений и откуда появилась любовь к физике. По словам Саши, сначала он увлекался математикой, но когда в восьмом классе перешел в лицей, понял, что его призвание – именно физика. Преподаватель лицея Николай Бабенко может считать это своей заслугой, ведь, как говорит выпускник, именно наставник смог привить ему любовь к науке. Кроме успехов на олимпиаде, талантливый юный физик показал блестящие знания на внешнем независимом оценивании, набрав рекордные 200 баллов по физике, все – благодаря правильно составленному распорядку дня: «Если вычеркнуть из своего графика ненужные вещи, остается очень много времени, чтобы заниматься чем-то действительно полезным». Есть время и на отдых, на досуге Саша смотрит легкие и веселые фильмы. С выбором вуза он уже определился – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, учиться Александр будет, конечно же, на физическом факультете. Уже сейчас абитуриент задумывается о своем будущем и планирует продолжить образование в магистратуре в США. Что именно будет исследовать, он еще не знает, но уже обращает внимание на малоизученные направления науки, одно из них – физика ядра. Родители Саши поддерживают все его начинания. Мы также желаем будущему ученому дальнейших успехов, уверены, что юный физик еще не раз прославит наш город и страну. Элина Прокопчук