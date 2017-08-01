Вторник, 1 августа 2017 года, № 78

Чистота по-европейски Фото Владислава Лупаненко. Почти попал! В случае принятия закона мусор, брошенный мимо урны, будет стоить дорого.



Парламентарии внесли законопроект о мегаштрафах за мусор «мимо урн», Мариуполь к нововведениям готов Украина – это Европа, однако по части чистоты до европейских стран нам еще далеко. Говорят, чисто в первую очередь там, где не сорят. Возможно, с такой идеей в Верховную Раду был подан законопроект №6730 относительно выбрасывания отходов в неположенных местах, по большому счету – мимо урны. Под страхом приличного штрафа тот, кто еще вчера бросал окурки или мусор куда придется, теперь отнесет их в урну – вероятно, такова была задумка законодателя. Примером тому служит опыт Сингапура, где за мусор мимо урны нарушителя ждет денежное взыскание примерно в 650 долларов. Именно благодаря огромным штрафам, а также работе правоохранителей городу удалось добиться статуса самого чистого на планете. А как у нас? Мусор вне закона «Органы власти и местного самоуправления не способны очистить страну от мусора или хотя бы заметно снизить уровень проблемы. Одной из причин такого положения дел является недостаточная эффективность предусмотренных действующим законодательством механизмов привлечения к ответственности виновных в нарушениях в сфере обращения с отходами», – говорится в пояснительной записке к законопроекту №6730. На данный момент в Кодексе Украины об административных правонарушениях даже нет отдельной статьи о выбрасывании бытового мусора в неположенных местах. «Размеры штрафов и механизм их наложения, предусмотренные статьями административного кодекса, регулирующими проблему засорения, недостаточно действенны, – считают законодатели. – Существует лишь некое подобие – статья 152 "Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов"». Сейчас нарушителей штрафовать на месте нельзя, все, что остается, это составление протокола, который впоследствии направляется на рассмотрение в административные комиссии по месту жительства нарушителей. Самого же штрафа как такового нет, мусор мимо урны квалифицируется не иначе как нарушение общественного порядка. С транспортом ситуация иная: за выбрасывание отходов из окон и дверей вагонов поездов, за борт речного или маломерного судов, автобусов, маршруток, троллейбусов или трамваев предусмотрено денежное взыскание от 34 до 170 гривен. Штраф на месте Так что же предусматривает проект в целом? За выбрасывание мусора из окон и дверей транспорта штраф будет составлять от 340 до 850 грн. Выбрасывание бытовых отходов в населенных пунктах за пределы емкостей, предназначенных для сбора, утилизации или переработки мусора, повлечет штраф 340-850 грн, а за повторное нарушение сумма возрастет – от 850 до 1700 грн. Следить за порядком и штрафовать нарушителей будет Нацполиция. После принятия проекта закона №6730 в статью 222 КУоАП, «О Нацполиции», будет добавлено полномочие на рассмотрение «нарушений касаемо чистоты в населенных пунктах и других определенных законом местах». Штраф придется вносить сразу, на месте, и исключительно в виде безналичного платежа. Могли бы и больше Журналист газеты «Ильичевец. Город» решил выяснить, как к такой инициативе относятся горожане. «Я думаю, поможет, – уверена мариупольчанка Екатерина. – Кто же захочет «попасть» на тысячу гривен? Только не могу понять, как полиция уследит за всеми сразу». А кое-кто из горожан считает, что даже такая сумма штрафов слишком мала: «Что? Тысяча гривен? Слишком маленький штраф! Вот если бы тысяча долларов, тогда наш город и страна стали бы самым чистыми в мире», – заявил Тимур, который как раз вышел из подъезда выбросить мусор. Мариуполь готов Коммунальные службы города к возможному увеличению выбрасываемого «конкретно в урны» мусора готовы – директор КП «Коммунальник» Владимир Антоненко заверил: «Мы полностью справляемся с оборотом мусора, вывозим его ежедневно, по нескольку раз в день». Также Владимир Антоненко подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу увеличения штрафов: «Я считаю, что каждый, кто бросил хоть что-то мимо мусорного бака, будь то пластиковая бутылка или даже сигаретный окурок, должен понести наказание и быть оштрафованным на максимально возможную сумму». Александр Шульга, начальник МКП зеленого строительства, рассказал, что есть огромная проблема со сбором мусора на пляжах Мариуполя из-за значительного количества отдыхающих – порядка 30 000 человек ежедневно. Нагрузка на «Зеленстрой» колоссальная. «Мы ежедневно обслуживаем площадь в пределах 540 гектаров», – отметил Шульга. Рука закона Следить за соблюдением закона будет нацполиция, штрафовать будут на месте, так что в случае нарушения придется попрощаться с кругленькой суммой, до 1700 гривен. Антон Луковников