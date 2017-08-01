Вторник, 1 августа 2017 года, № 78

Ботулизм: есть или не есть? Фото Владислава Лупаненко: Свежая рыбка лучше всего. Как бы продавец ни расхваливал соленую и вяленую, гарантии, что вы не заразитесь ботулизмом, нет.



Сыворотки от инфекции нет, медики призывают: берегите себя! В нынешнем году в Украине зафиксирована вспышка ботулизма. Минздрав сообщил, что по состоянию на 18 июля в стране заболело 90 человек, девять из них умерли. Восемь погибших употребляли в пищу вяленую рыбу. Один случай зафиксирован этим летом и в Мариуполе. С подозрением на ботулизм была госпитализирована беременная женщина, которая тоже ела вяленую рыбу. Позже в мариупольском горздраве подтвердили, что это было то самое опасное инфекционное заболевание. Вы держитесь Нынешняя вспышка ботулизма опасна тем, что в Украине нет сыворотки от него. До 2014 года в стране использовали российский антитоксин, потом его запретили. Как пишет газета «Сегодня», ссылаясь на данные Госпродпотребслужбы, в 2014 году ботулизмом заболели 170 человек, из них умерли 17, в 2015-м – 178, умерли семеро. В Мариуполе, по сообщению городского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины, в 2015 году зафиксирован один случай ботулизма, в 2016 – тоже один, но со смертельным исходом, связанный с употреблением в пищу вяленой рыбы, и один – в 2017-м. В управлении охраны здоровья Мариупольского горсовета сообщили, что в лечебных учреждениях города нет запаса антитоксической сыворотки против ботулизма. Специально для мариупольчанки, заболевшей в этом году, волонтеры из Киева передали этот препарат поездом. В связи с такой ситуацией Мин­здрав Украины обратился за помощью к международным организациям. В июле этого года Программа развития ООН выделила Украине 100 доз сыворотки на 2,5 млн гривен в качестве гуманитарной помощи. Также министерство планирует за бюджетные средства до конца года закупить сыворотку на 20 млн грн. Храниться медпрепарат будет в Киеве. «Своевременное введение противоботулинистической сыворотки в первые 24-48 часов является обязательным и главным компонентом неотложной терапии больных ботулизмом, – отмечают в горздраве. – Пациенты с легкими формами ботулизма при проведении своевременной интенсивной терапии: промывание желудка, кишечника, патогенетическая, дезинтоксикационная терапия – могут выздороветь без введения сыворотки». Палочка и токсин Ботулизм, острую токсикоинфекцию, вызывает палочка Clostridium botulinum и ее токсин. Возбудитель широко распространен в природе, но сам по себе он не вызывает заболевания, рассказали нам в лабораторном центре. Для возникновения отравления необходимо размножение в бескислородной среде, тогда споры и вегетативные формы возбудителя начинают вырабатывать ботулотоксин. Чаще всего он накапливается в консервах, колбасах, окороках, вяленой и соленой рыбе, приготовленных с нарушением технологии или в домашних условиях. Вяленая рыба продается в Мариуполе как в супермаркетах и магазинах, так и на рынках, в том числе и на стихийных, и даже на остановках. На старейшем рынке города в Кальмиусском районе в ветеринарной лаборатории нам объяснили, что рыбу на ботулизм в лабораториях не проверяют – только на свежесть, паразитов, соответствие товара накладным. В свежих продуктах токсина априори быть не может, они должны пролежать от пяти до семи дней при температуре свыше 20 градусов Цельсия, чтобы возбудитель в безвоздушном пространстве «наработал» ботулотоксин, отмечают работники. На вопрос, покупать ли рыбу в супермаркете, специалисты отвечают, что в этом случае не угадаешь, инфицирована она или нет, документы там точно в порядке. В любом случае за качество продукции несет ответственность производитель. Кто не боится инфекции На Центральном рынке ряды с вяленой рыбой в минувшую субботу были немноголюдны – мало продавцов, еще меньше покупателей. Торговцы утверждают, что вся рыба, которую они реализуют, свежая, приготовленная в полном соответствии с технологией: «Зачем нам обманывать покупателей? Мы и сами ее едим». Один из реализаторов вообще считает, что ботулизм – это надуманная проблема, его рыба уж точно не зараженная: «Санитарной службы нет, ветеринаров разгоняют. Чтобы их не разогнали, придумали ботулизм. Помните вспышку холеры? Хотя ее тогда не было». Мариупольчанка Ирина приобрела на рынке вяленую рыбу, говорит, что покупает ее только здесь: «Я знаю о вспышке ботулизма, но все отравившиеся и умершие ели рыбу из супермаркетов и магазинов, так говорили в новостях. Думаю, на рынке тщательно проверяют продукцию». Пенсионер Владимир Иванович, наоборот, не покупает рыбу на рынках – ни на официальных, ни на стихийных, только в магазинах: «Беру и свежую, и соленую. В жизни много чего опасного, что ж, теперь ничего не есть?» Но есть и те, кто вообще отказался от рыбы. Например, медсестра одной из городских поликлиник Елена: «Боюсь ботулизма и паразитов, поэтому летом рыбу вообще не покупаем. Когда нежарко, берем только свежую, сырую – запекаем, жарим. Соленую и вяленую не едим, потому что сейчас нет хороших производителей, выпускающих качественную продукцию». Не грозит ботулизм и пенсионерке Наталье Юрьевне: «Рыба очень дорогая, мне на нее денег не хватает – пенсия мизерная!» Чтобы не заразиться ботулизмом, прежде всего не нужно приобретать продукты домашнего приготовления у частных лиц, в местах стихийной торговли, советуют специалисты лабораторного центра. При приготовлении различных консервов в домашних условиях необходимо строго соблюдать все этапы технологии: тщательно мыть овощи, фрукты, рыбу (внутри и снаружи), стерилизовать банки и крышки и т.д. Ни в коем случае не следует употреблять в пищу содержимое вздувшихся банок или скармливать его домашним животным. Хранить консервы и тем более скоропортящиеся продукты нужно только в холоде, строго соблюдая сроки реализации. Подробная инструкция по профилактике ботулизма есть и на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Симптомы заболевания Основные признаки токсикоинфекции: тошнота и рвота, боли в животе, диарея, головокружение, слабость, двоение в глазах, потеря реакции на свет. Часто больные жалуются на «туман» и «сетку» перед глазами. Кроме того, отмечаются затруднение при глотании, сухость во рту, паралич дыхания, развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность. Анастасия Дмитракова