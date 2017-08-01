Вторник, 1 августа 2017 года, № 78





Создатели красоты

Фото Владислава Лупаненко. В самом зеленом дворе. Валентина Вдовина с удовольствием заботится о цветущих насаждениях.





Подведены итоги июньского этапа конкурса «Цветущий город»

Вот уже второй год общественный союз «Зеленый центр Мет­инвест»вЂ‚проводитвЂ‚творческий конкурс, призванный сделать Мариуполь ярче и поощрить горожан, выращивающих на своих окнах, балконах и в палисадниках цветы. Победителей каждого этапа конкурса «Цветущий город» определяют рядовые мариупольцы, которые голосуют за понравившийся снимок в Facebook на странице «Метинвест Мариуполь». Три фото, набравшие наибольшее количество лайков, делают хозяев самых «цветочных» конструктивов победителями в одной из трех номинаций: «Цветущий балкон», «Цветущее окно» и изюминка нынешнего конкурсного сезона – «Цветущий палисадник».

Солидная премия за красоту

Ежемесячно премия в 1500 гривен присуждается обладателям лучшего оригинально обустроенного палисадника, минимальная – 300 гривен – призеру в номинации «Цветущее окно».

Как отметил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера, победителем можно стать дважды: лидерство в промежуточном этапе не исключает призового места в финальном подведении итогов конкурса, которое состоится накануне Дня города.

В июньском этапе лучшим палисадником признаны восемь (!) клумб, за которыми ухаживают совладельцы ОСМД «Веста – Мар» по бульвару Шевченко, 301-а. Такое количество зеленых уголков у жильцов этого дома появилось после участия в программе «Уютный двор».

Обязательно добудем победу

Члены этого ОСМД активны не только в озеленении своего двора, но и проявляют инициативу, участвуя во многих конкурсах, проводимых в городе.

«Мы недавно установили в подъездах пластиковые окна, что не очень просто в нашем «чешском» проекте, – уточнила жительница первого подъезда Валентина Вдовина. – До этого нам не удалось стать лучшими в конкурсе «Чистый подъезд», ежегодно проводимом «Зеленым центром Метинвест», – подвели старые окна, но в следующем сезоне обязательно добудем победу».

Примечательно, что на предварительно утепленной торцевой стене дома есть мурал, посвященный богине весны Весте, который выбран в соответствии с именем ОСМД.

«Последние наши приобретения – это папоротники и смереки, – рассказала бухгалтер ОСМД Елена Макух. – Они уже прижились, мы имеем определенный опыт по уходу за хвойными, научились после того, как несколько сосен не выдержали испытаний нашей жарой».

Надежда Недайвода может часами рассказывать, как выращивать цветы, муж и два сына Елены Макух занимаются поделками из тополя – спиленное засохшее дерево жители используют с пользой, оригинальные деревянные произведения очень украшают двор.

А вот жительница дома №4 по ул. Соборной Светлана Гаврик, получившая первую премию в номинации «Цветущее окно», украшает три своих окна с 2005 года. «После ремонта в квартире очень захотелось иметь красивый вид из окна – наша улочка маленькая и ничем не примечательна, – поделилась своим увлечением Светлана. – Заказала кованые подставки, кашпо, крючки, а на следующий год и навес, чтобы цветы не страдали от потоков с крыши во время дождя. Эстафету подхватили мои подруги, они же сагитировали на участие в конкурсе».

Николай Пожогин