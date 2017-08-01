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Вторник, 1 августа 2017 года, № 78


Праздновать – так всем двором!

Вместе весело. Праздник двора подарил массу позитивных эмоций и отличное настроение как детям, так и взрослым.

Яркие впечатления, позитивные эмоции и приятные сюрпризы для горожан

Праздник двора стал хорошей традицией Мариуполя, и в минувшую пятницу такое мероприятие состоялось на улице Гранитной по инициативе КСН «Солнечный» и при поддержке общественного союза «Зеленый центр Метинвест». Гостями праздника двора стали более сотни жителей микрорайона Западный.

Мы ищем таланты

Мальчишки и девчонки со всей округи участвовали в подвижных играх и увлекательных конкурсах, соревновались в эстафетах, дружно водили хороводы, пели и танцевали под зажигательные музыкальные ритмы. Во дворе ни на минуту не смолкал звонкий детский смех, ребята получили массу незабываемых позитивных эмоций, мощный заряд бодрости и отличного настроения.

Детвора в восторге и с удовольствием делится впечатлениями.

«Мне и моим друзьям здесь очень нравится, на этом празднике веселые увлекательные конкурсы и соревнования, а еще нас ждут приятные сюрпризы», – рассказывает Катя.

«Хоровод, игры с мячом – здесь много всего интересного. Выполнять задания поначалу было нелегко, хотя я раньше занимался баскетболом, но в итоге у меня все получилось. В следующий раз, когда пригласят на праздник двора, обязательно приду», – пообещал Данил.

Украшением праздника стало выступление творческих коллективов ДК «Молодежный» – вокальные и хореографические номера никого не оставили равнодушным.

«Дети очень веселые, эмоциональные, и это очень хорошо. Такие праздники позволяют оторвать людей от компьютеров и телевизоров, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе, расширяют принципы добрососедства. Ведь совместный досуг делает соседей большой дружной сплоченной семьей», – отмечает ведущая праздника, руководитель детской театральной студии «Балаганчик» и заведующая культурно-досуговым отделом ДК «Молодежный» Елизавета Чагир.

«Благодаря таким праздникам мы находим талантливых детей: услышав, как поют наши воспитанники, мариупольские мальчишки и девчонки приходят к нам, чтобы развивать свой природный дар», – делится руководитель вокального клуба «Веселка» ДК «Молодежный» Татьяна Емелина.

Веселый двор

Радость с ребятами разделили зрители – жильцы ближайших домов, в основном это родители, бабушки и дедушки, которые с улыбками наблюдали за разворачивающимся на спортивном поле захватывающим действом.

«Получили пригласительный на праздник двора, и вот сегодня мы с дочкой Вероникой здесь. Побольше бы таких мероприятий: настроение хорошее, дети довольны, играют друг с другом, да и у нас, взрослых, есть возможность пообщаться», – рассказывает жительница дома №140 Наталья Гладкая.

С внуками и правнучкой пришла на мероприятие и председатель дома №138 по ул. Гранитной и член КСН «Солнечный» Ольга Евтушина. По ее словам, подобные праздники сближают и объединяют жильцов от мала до велика, тем, кто живет дружно, легче находить компромиссы в вопросах, касающихся благоустройства совместных домов или дворов, что особенно важно при создании ОСМД.

«Дворов у нас много, детей – тоже. Сейчас у школьников каникулы, и мы решили: самое время устроить праздник, и название придумали – «Веселый двор». Обратились за содействием в общественный союз «Зеленый центр Метинвест», – рассказывает председатель КСН «Солнечный» Наталья Куюмджи. – Стараемся раз в месяц организовывать такие праздники во дворах домов, относящихся к нашему КСН. Хочется, чтобы подобные мероприятия проходили как можно чаще».

«Жители Мариуполя очень хотят мира и праздника, особенно детвора, которая радуется таким мероприятиям, – отмечает координатор общественного союза Сергей Магера. – Праздник двора сближает жителей, соседей по дому, делает их сплоченными. Готовясь к этому действу, мари­упольцы украшают дворы, организовывают выставки своих работ. «Зеленый центр Метинвест» помогает им в этом. Мы рады, что наш город с каждым днем становится более уютным и красивым».

«Зеленый центр Метинвест» подготовил для детворы подарки и угощение. После веселых физических нагрузок немного уставшие, но довольные мальчишки и девчонки подкрепились мороженым, лакомства хватило всем. Кроме того, для детей всего двора передали спортивный инвентарь, чтобы они росли ловкими, сильными и выносливыми. 

 

Юлия Франжева. Фото Владислава Лупаненко  


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