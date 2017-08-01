Вторник, 1 августа 2017 года, № 78

Яхтам не быть? Территория яхт-клуба «Азовсталь» ушла в частные руки еще 29 июня Ввиду того что петиция яхтсменов к мэру Мариуполя «НЕТ ресторану на территории водноспортивного комплекса "Азовсталь"» набрала необходимые для ее рассмотрения 250 голосов, Вадим Бойченко поручил провести встречу и обсудить все возникшие вопросы. В минувшую субботу состоялось собрание Донецкой областной федерации парусного спорта и представителей городской власти. приглашенный на собрание управляющий делами горсовета Александр Кочурин задержался, поэтому первым комментировалвЂ‚сложившуюсявЂ‚ситуациювЂ‚начальниквЂ‚управления физкультуры и спорта Алексей Казанцев. Он вновь заверил спорт­сменов, что вопрос о закрытии клуба не стоит, «ведь инвестор, с которым подписан договор, гарантировалвЂ‚вложениевЂ‚средств в строительствовЂ‚двухэтажного здания для яхтсменов, где разместятся учебные классы, также по­обещали сделать новые раздевалки. К яхтам доступ будет», – сказал Казанцев, добавив, что на территории будут проводиться спортивные состязания и занятия для детей, посещающих клуб. Он повторил, что на данный момент у города нет достаточных средств для поддержания нормальной работы яхт-клуба, а инвестиции предпринимателя помогут решить эту проблему. Яхтсмены сообщили, что в самом тексте договора таких пунктов нет, есть лишь отсылка к приложению, которое им не предоставили. Заместитель городского головы Александр Кочурин заявил, что взял на себя ответственность подписать этот договор с арендатором, так как обсуждение затянулось, а инвестору были необходимы гарантии: «Должны быть прописаны пункты, что со­оружения, которые возведет инвестор, будут переданы в коммунальную собственность. Но если мы сейчас пропишем это в договоре, то нет никаких гарантий, что накал дискуссии позволит ему продолжать реконструкцию и что потом ему не зая­вят: "Уважаемый, мы расторгаем договор, уходите"», – объяснил Александр Кочурин. Также управделами заверил присутствующих, что в приложении к подписанному договору будут указаны пункты, в которых пропишут обязательства предпринимателя, касающиеся постройки нового комплекса для яхт-клуба и сроки выполнения работ. Александр Кочурин подтвердил, что на месте нынешнего здания клуба будет построен ресторан, а рядом бассейн. В перспективе на побережье появится как привлекательный центр отдыха, так и рабочие места для более чем 60 мариупольцев. «Как можно подписывать новый договор, когда еще не расторгнут старый?» – возмутился председатель общественного совета Донецкой областной федерации парусного спорта Александр Мармызов, ведь до сих пор действует договор аренды данной территории яхт-клуба между городом и областной федерацией парусного спорта. Был озадачен и присутствовавший на встрече депутат горсовета Анатолий Шеретько: «О какой открытости идет речь, если мы узнали только позавчера, что договор уже подписан, причем еще 29 июня? Такой документ должен рассматриваться на сессии горсовета, поскольку это городская территория и дело зашло в тупик». Однако яхтсмены не готовы оставлять борьбу и хотят узнать реакцию на данную ситуацию лично городского головы, также они намерены обратиться к Президенту Украины и в НАБУ. Выслушав замечания федерации, управделами горсовета гарантировал, что организует их встречу с городским головой, как только Вадим Бойченко вернется из отпуска. Антон Луковников