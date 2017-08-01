Вторник, 1 августа 2017 года, № 78





Повышение состоялось, но горожане против

Петиция «Не повышать стоимость проезда», несмотря на уже принятое исполкомом решение, продолжает набирать голоса

С 1 августа за билет в трамваях и троллейбусах нужно платить 4 грн, коммунальных автобусах – 5 грн, в маршрутных такси – 6 грн. Повышение было ожидаемым, так как решение об изменении тарифа было принято на заседании исполкома Мариупольского горсовета. Кроме того, за несколько дней до подорожания в городском транспорте вывесили соответствующие объявления.

Это не первое изменение ценовой политики в нынешнем году. Напомним, что с апреля стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составила 3,5 грн, коммунальных автобусах – 4 грн, маршрутных такси – 5 грн.

Однако мариупольцы недовольны. Они сетуют, что после первого повышения тарифа состояние транспорта, который принадлежит частным перевозчикам, совсем не улучшилось. Не устраивает горожан и количество машин – уехать из отдельных районов города по-прежнему сложно, а в вечернее время просто невозможно. До первого повышения тарифа уже регистрировали петиции, направленные против роста цен. Они набрали нужное для рассмотрения количество подписей. На обращения отвечали, что повышение стоимости проезда мотивировано удорожаниемвЂ‚энергоносителей и запасных частей, а также увеличением минимальной зарплаты. Кроме того, цель такого решения – капремонт и замена подвижного состава.

Нынешняя петиция «Не повышать стоимость проезда» зарегистрирована 26 июля. Сбор подписей продолжается. По состоянию на понедельник против роста цен проголосовали более ста человек. Если обращение в ближайшие 80 дней наберет 250 голосов, оно будет рассмотрено местной властью.

Анна Шишман