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Вторник, 1 августа 2017 года, № 78


Малая конституция Мариуполя

Устав громады может появиться уже в этом году

В Мариуполе идет работа по подготовке устава территориальной громады города. Документ ждут давно, тем более что с уставом уже успешно работают многие украинские города. В малом зале административного здания городского совета состоялось заседание рабочей группы с участием представителей общественности, политических партий, секретариата муниципалитета.

Как рассказал секретарь Мари­упольского городского совета Степан Махсма, на рассмотрение было предложено шесть проектов устава – три авторских и три типовых. В ходе заседания было решено взять за основу один из них. «Все проекты устава чем-то похожи, чем-то отличаются, по моему мнению, мы должны изначально взять один устав на рассмотрение и в этот документ вносить предложения либо комментарии», – отметил директор юридического департамента горсовета Максим Пасько.

Было решено, что при разработке всего текста будет браться за основу типовой проект устава, предоставленный юрдепартаментом. После этого пройдет обсуждение каждого раздела.

Также на обсуждение профильных блоков будут приглашены специалисты, которые предоставят экспертную помощь. Составление раздела «Административное устройство» пока отложили, так как еще неизвестно, какое количество населенных пунктов будет входить в объединенную с Мариуполем территориальную громаду.

Собираться рабочая группа намерена каждый месяц.

«За всю историю нашего города впервые стартовал процесс разработки устава громады. У нас уже ставился вопрос, чтобы принять такой документ, но с мертвой точки это дело так и не сдвинулось. С юридической точки зрения на данный момент все идет в правильном направлении», – считает общественный деятель, член исполкома, юрист Дмитрий Забавин.

По предварительным прогнозам, устав может появиться в течение этого года.

Элина Прокопчук  


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