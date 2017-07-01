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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77

Публично о личном с Элиной Прокопчук

Смелость – основа победы

Как дома. Город у моря Настя изучила лучше, чем родной.
Гастроли в Краматорске. В университете студентка обрела новое хобби – КВН.
На пути к успеху. Мечта Анастасии – работать на телевидении.

Мариуполь стал для меня родным, окружил любовью и заботой, отмечает Анастасия Лукашова

В 17 лет узнать ужасы войны, оставить родной дом, семью, друзей и попытать счастья в другом городе – это под силу далеко не всем. Однако примеры юных, но очень целеустремленных личностей, ставших новыми успешными мариупольцами – так часто называют у нас вынужденных переселенцев, говорят о том, что все возможно. Поступить на бюджет заветной специальности, играть в КВН, путешествовать и быть лидером в компании друзей. А еще – успевать работать, заниматься саморазвитием и хорошо учиться. Все это под силу героине нашей сегодняшней публикации Анастасии Лукашовой.

Прощай, детство

Волнительные минуты последнего звонка, переживание на вступительных экзаменах и робость первых дней в университете знакомы всем. Но есть те, кому с детством пришлось прощаться стремительно, а волнение перед экзаменами оказалось пустяком в сравнении со страхом потерять свой дом и семью. Определяться, как жить дальше, довелось в это непростое время и Анастасии Лукашовой. Из Донецка в Мариуполь в свои 17 лет она переехала в 2014 году – тогда Настя только окончила школу и получила аттестат. Вчерашние друзья и соседи разъехались в разные уголки страны, будущее представлялось туманным. Родной дом Лукашовых находится в Киевском районе – самом близком к донецкому аэропорту, где жилых зданий практически не осталось. Поначалу семья переехала в Бердянск, но долго там не задержались – Насте нужно было поступать в вуз и выбирать профессию. Еще не сданы были тесты ВНО, но в Украине как раз вовремя вошли в положение таких абитуриентов и разрешили поступление на основе среднего балла аттестата.

Учиться Настя решила в Мариупольском государственном университете на специальности «Журналистика». Успешно сдав творческий конкурс, вчерашняя школьница поступила на бюджет. К слову, количество абитуриентов на эту специальность в тот год было очень большим, а бюджетных мест всего пять, но высокими баллами Настя заслужила бесплатную учебу. Обосновавшись в общежитии, девушка очень быстро познакомилась с городом, появились новые друзья, новая жизнь, новые цели – все начиналось словно с чистого листа. Новоиспеченную студентку очень хорошо приняли благодаря ее веселому и отзывчивому характеру.

Город стал родным

С тех пор прошло уже три года, страхи немного рассеялись, и сейчас студентка живет в мирном Мариуполе, который успел стать ей родным. Насте уже 20, она перешла на четвертый курс любимой специальности и полностью оправдывает шанс, который три года назад преподнесла ей судьба – поступление без сертификатов ВНО. Как успешная студентка, девушка получает академическую стипендию.

Сегодня, вспоминая те дни в Донецке и вопросы к самой себе, она знает ответ – правильное решение приняла в 17 лет, решившись на переезд в уютный и гостеприимный приморский город: «Я очень рада, что поступила именно в Мариуполь, могу здесь спокойно учиться и не бояться за свою жизнь».

Летом Анастасия работает для развития Мариуполя. «Город уже успела узнать лучше, чем родной, и могу провести экскурсию по всем красивым, интересным и вкусным местам. Мое взросление и все значимые события в жизни произошли здесь, Мариуполь – это мой второй дом. Донецк навсегда останется городом моего детства, и я бережно храню теплые воспоминания о нем», – откровенно говорит девушка и добавляет, что свою жизнь в неподконтрольном Украине городе она себе не представляет.

Главное увлечение – быть в курсе событий

Быть активным небезразличным человеком – значит оставаться им всегда, в любых условиях и передрягах жизни. Энергичная студентка Настя успевает с интересом учиться, работать, играть в КВН, находить новых друзей и вести насыщенную жизнь.

В клуб веселых и находчивых она впервые попала в Мариуполе, с легкостью выходила на сцену перед зрителями. «Я довольно активный и эмоциональный человек, и мне кажется, что сцена – именно то русло, куда можно направить весь поток своей энергии и веселья», – делится новая мариупольчанка.

Вот уже два года Анастасия Лукашова выступает в составе университетской команды факультета филологии и массовых коммуникаций, а также в команде «Дело случая» в Лиге КВН «Мар­АКУйя». В летнем кубке женская сборная заняла второе место и выиграла денежный приз. Кроме того, в составе университетской команды Настя выступала в краматорской Лиге смеха. На сцене ее видно сразу: игра Насти живая, озорная, благодаря ее неуемному темпераменту. В университете, дома, на работе девушка всегда заряжает окружающих позитивом. Чувство юмора и легкость в общении помогают ей заслужить любовь коллег в любом коллективе.

КВН – не единственное Настино хобби, она любит путешествовать и уже успела побывать в Индии, Болгарии, России и многих городах Украины. «Любовь к путешествиям мне привил папа: он возил нас по разным странам и местам один-два раза в год. Наверное, поэтому я так быстро смогла обосноваться в Мариуполе», – говорит Настя.

В свободное время студентка любит рисовать акварелью и находит в этом источник внутренней гармонии и вдохновения.

Но, как отмечает Анастасия, главное ее увлечение и любимое занятие – это журналистика. «Быть в курсе всего, что происходит, следить за новостями и узнавать о событиях в городе, стране, соседних государствах, а потом рассказывать об этом людям – думаю, это желание и привело меня в профессию», – говорит девушка.

В будущем, когда учеба останется позади, Настя мечтает стать телеведущей, уже сейчас на практических занятиях в телестудии она с удовольствием примеряет на себя эту роль.

Мы желаем ей успеха, ведь, как известно, его всегда достигают именно те, кто влюблен в свое дело и жизнь вокруг.

  


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