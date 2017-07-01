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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77
План мероприятий Центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
1 августа
10:00 заседание клуба военных моряков;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
11:30 «Вот и вновь мы вместе» – организационная беседа;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 танцевальная программа с участием группы солистов «Самоцветы»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
2 августа
9:00 репетиция ансамбля «Витязь»;
10:00 занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»;
12:30 час советов и рекомендаций: «Сотворите в сердце добро»;
13:30 репетиция ансамбля «Ретро».
3 августа
8:00 совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
12:30 концерт ансамбля «Сударушки»;
13:30 репетиция ансамбля «Любисток».
4 августа
10:00 встреча в клубе «Чайная церемония»;
12:30 «Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия» – встреча в клубе «Память»;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».