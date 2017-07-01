Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





Мариуполь помнит

Депутаты проголосовали за установку двух мемориальных досок – Валентину Гурову и зенитчикам, погибшим при обороне города

Решение установить в Мариуполе еще две мемориальные доски принято на минувшей сессии городского совета 25 июля.

По словам начальника отделавЂ‚культурно-воспитательной работы департамента культурно-общественного развития Марины Мирзоевой, город увековечивает память о тех, кто внес свой вклад в процветание и мир в Мариуполе.

Памятная доска Валентину Гурову открыта на здании коммунального предприятия «МариупольскоевЂ‚территориальное медицинское объединение здоровья женщины и ребенка» (бывшая горбольница №3) ко Дню медицинского работника. Депутаты на сессии узаконили ее установку. С такой инициативой выступили коллеги Валентина Яковлевича, который работал в этом медучреждении с 1969 по 2017 год. Талантливый врач и ответственный руководитель, Валентин Гуров посвятил себя служению людям на протяжении почти полувека.

Вторым памятным объектом станет мемориальная доска погибшим и пропавшим без вести военнослужащим зенитно-пулеметной роты и зенитной батареи 57-го артиллерийского дивизиона. Депутаты поддержали предложение увековечить память людей, принявших первый зенитный бой 8 октября 1941 года при обороне Мариуполя.

57-й отдельный зенитный артиллерийскийвЂ‚дивизионвЂ‚ПВО в конце сентября был переброшен в наш город для обороны заводов имени Ильича и «Азовсталь». 8 октября 1941 года, выполняя задачу, дивизион оказался в окружении.

Во время уличных боев 8-9 октября дивизион подбил четыре танка и уничтожил порядка двух рот пехоты противника. Бойцы выходили из Мариуполя с боями, под вражеским огнем. Потери дивизиона составили 141 человек – это 25% личного состава, в том числе девять убитых, четыре тяжелораненых, 43 пленных и 85 пропавших без вести.

Мемориальная доска зенитчикам будет установлена на доме №123 по проспекту Строителей, недалеко от памятника «Самолет».

Антон Луковников