Нынешнее лето, балуя нас ярким солнышком, долго не приносило сильной жары – ночная температура в июле бывала и 12 градусов по Цельсию. Ныне мариупольское лето вступило в свои права, хотя температурный рекорд не побит.

В тени или на солнце

Очень часто горожане скептически относятся не только к прогнозам синоптиков, но и к информации о температурных показателях, видя на своем термометре отметку, превышающую 40 градусов, в то время как местный гидрометцентр утверждает: самый жаркий день 2017 года пока зафиксирован 2 июля с температурой 33 градуса. Все дело в том, что под температурой синоптики имеют в виду показатель прогретости воздуха. «Фактически под «температурой воздуха» мы понимаем температуру самого термометра – ведь он показывает, насколько нагрелся в результате теплообмена, – уточнила учитель физики ОШ №4 Елена Боненко. – В тени термометр греется только от воздуха, а потому показывает правильную температуру. А вот когда на него попадают прямые солнечные лучи, он нагревается гораздо сильнее».

По мнению учителя физики, на самом деле это всего лишь данные о том, насколько нагрелся сам прибор, и зависят они прежде всего от материала, из которого он изготовлен.

«Почему же тогда на солнце намного жарче, чем в тени? – повторила наш вопрос Елена Боненко. – Да просто потому, что наше тело – не воздух, оно нагревается под прямыми солнечными лучами очень сильно. Именно поэтому возможен перегрев и солнечный удар, воздух даже на самом солнцепеке так разогреться не может – отличие от показателей «в тени» будет максимум на пару градусов».

Шорты, вьетнамки – и на море

Интересно, что пока рекордными стали 37,2 градуса в конце июля в 2011 и 2012 годах, а минимум зафиксирован в 2008-м – 10,5 градуса, если интересоваться только веком нынешним.

Возможно, что ранее обещанные синоптиками 37 градусов на минувшую пятницу могут стать наибольшими в погодной истории июля Мариуполя. Спастись от зноя горожане пытаются на море.

Впрочем, летом нынешнего года еще не было случаев теплового и солнечного ударов, когда бы пришлось вызывать скорую помощь, проинформировал начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай: «Только два случая зафиксировано, но это были пожилые люди, перегревшиеся на солнце, после душа наши спасатели отвели их в тень, и больше наша помощь им не потребовалась. По моим наблюдениям, еще не было такой температуры, чтобы довести до солнечного удара».

При этом на мариупольских пляжах аншлаг: их посещаемость в выходные дни доходит до 30 тысяч человек, а место занимают даже в будни с пяти утра.

Бабушка в шали

Та же картина и у бригад экстренной медицинской помощи. «Отсутствие вызовов по тяжелым случаям объясняем, с одной стороны, привычкой мариупольцев к высоким температурам, с другой – разъяснительной работой, которую мы проводим уже не первый год, – рассказал Андрей Кононов, и.о. главврача станции экстренной медицинской помощи Мариуполя. – Особенно стоит поберечься пожилым людям. У них есть одна возрастная особенность: рецепторы кожи, отвечающие за тепловые ощущения, работают плохо или не работают вовсе. Поэтому такие люди не всегда правильно оценивают свое состояние. Пожилым трудно понять, холодно им или жарко. Если организм перегрет, то все ощущения идут на уровне дискомфорта или даже плохого самочувствия. Но причину этого люди зачастую понять не могут. Вы наверняка видели в жаркий день мерзнущую бабушку, закутанную в шаль, при этом жалующуюся на головную боль, слабость, высокое давление. Это и есть признаки перегрева, но «сломанные» рецепторы все равно заставляют ее кутаться».

Спасение с кондиционером

Недавно наша съемочная группавЂ‚вернуласьвЂ‚извЂ‚творческой поездки в США. Наши коллеги побывали в девяти штатах средней части североамериканского континента, проехав с запада на восток. Ребята рассказывали, что температура достигает 50 градусов, а вот в помещениях поддерживается порядка 19. Как американцывЂ‚выдерживаютвЂ‚такие перепады – остается загадкой. Наши коллеги даже в гостинице отключали кондиционеры и вспоминают, что за три дня температура в номере не поднялась выше 25 градусов. А вот в придорожных кафе они единственные «отогревались» на уличной террасе. Сколько электроэнергии потребляет страна, даже представить страшно, ведь в любом административном здании температура такая, что по коже «мурашки». Люди обычно ходят с бутылками многоразового использования, при этом воду можно набрать не только дома, но и в питьевых фонтанчиках на улицах, в супермаркетах, общественных местах.

Туман и фонтаны

В крупных городах в последние годы стало модным устанавливать туманообразующие системы даже на летних площадках кафе, что обеспечивает комфорт посетителям. Мы наблюдали такое в Киеве, в Мариуполе рестораторы до этого пока не дошли.

Спасают от жары в нашей столице еще и фонтаны. В Киеве они располагаются практически на одном уровне с площадью, вода бьет из отверстий, что позволяет зайти на их территорию. На Почтовой площади и на Майдане в них плещутся и ребятишки, и взрослые. В Мариуполе же фонтаны для этого не предназначены.

Тем не менее в нашем городе сам вид бьющих струй создает прохладу и вызывает облегчение.

В Хмельницком и Львове традиционно проходят массовые обливания водой.

А вот в Черкассах с жарой борются водяными завесами, этот опыт был перенят у жителей Испании, Португалии, Греции и даже соседней Польши.

Вернулись к поливу улиц

Традиционно в нашем городе после того, как средняя температура воздуха достигает 28 градусов, вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств. В нынешнем году мэр Мариуполя Вадим Бойченко издал подобное распоряжение уже 16 июня.

Кроме того, в утренние часы основные автомагистрали города поливают водой. «Это введено впервые за многие годы, – пояснил Александр Шульга, начальник коммунального предприятия зеленого строительства. – Машины обрабатывают проспекты Мира, Металлургов, Никопольский, Победы, улицы Макара Мазая и Архипа Куинджи. Принято решение с каждым годом расширять географию полива улиц. Воду мы используем из скважины, так что она не ложится затратами на бюджет».

Ожидается град и шквалы