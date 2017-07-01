Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





Тридцать пять – двор преображается опять

Дружным соседям. Координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера пришел на праздник не с пустыми руками.





В честь юбилея дома мариупольцы устроили хлебосольный веселый праздник

Три с половиной десятка лет прошло с того момента, когда в дом №89 по проспекту Металлургов въехали первые жильцы. Дружные соседи решили отпраздноватьвЂ‚своеобразныйвЂ‚юбилей и устроили праздник двора. А помогли им в этом родной КСН «Кальмиусский» и общественный союз «Зеленый центр Метинвест».

ПраздниквЂ‚получилсявЂ‚ярким и теплым: с угощением, музыкой и даже хороводом. Настроение создавали народные песни в исполнении известного в городе коллектива «Струны сердца» (руководитель Сергей Шапаренко).

Благодаря активным жителям двор постепенно преображается. «Наши инициативы поддерживают металлурги и общественный союз «Зеленый центр Метинвест». Также нам очень помог центр «Жилье плюс», – рассказал Николай Комаров, председатель КСН «Кальмиусский». – В прошлом году «Зеленый центр Метинвест» установил во дворе скамейки, а в нынешнем – замечательные качели для детворы».

КоординаторвЂ‚общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера отметил, что все положительные изменения по благоустройству города воплощаются в жизнь благодаря самим мариупольцам – труду металлургов, инициативе жителей и комитета самоорганизации населения. Он уверен: пройдет совсем немного времени и этот двор будет не узнать. «Мы постепенно меняем облик нашего города, делаем его комфортным и красивым. Наш Мариуполь именно тот город, который мы создаем общими усилиями и любим всей душой!» – подчеркнул Сергей Магера.

По воспоминаниям одной из первых жительниц дома-юбиляра Елены Карпенко, сразу после новоселья соседи общими усилиями старались сделать двор уютнее: «Мы помним, как после трудового дня собирались вместе, играли в лото, общались, запросто ходили друг к другу в гости. Увы, времена меняются, ритм жизни ускоряется, люди отдаляются друг от друга. Но благодаря совместному труду по благоустройству нашего двора мы снова «перезнакомились», стали больше общаться».

«Мы рады, что двор стал намного уютнее и привлекательнее. Вот бы еще беседки поставили!» – мечтает шестиклассница Яна, которая пригласила на праздник двора своих друзей.

«Очень радует, что двор стал зеленее, появились добротные лавочки и качели. Хорошо бы теперь улучшить асфальтовое покрытие», – говорит жительница дома и мама двоих малышей Юлия.

Не сомневаемся, что у активных мариупольцев все получится и со временем во дворе будут и беседки, и новый асфальт.

Катерина Бережная