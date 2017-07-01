Суббота, 29 июля 2017 года, № 77

Настойчивые и целеустремленные Делай как я! Мастер-класс по workout увлек местную детвору.



Как собрать единомышленников для реализации своей мечты АвторывЂ‚проектавЂ‚«Здоровая, сильная молодежь», ставшего одним из победителей конкурса «Город – нашими руками», который проводится по инициативе Группы Метинвест, в минувшую среду пригласили жителей 20-го микрорайона на грандиозный праздник. Мероприятие стало живой иллюстрацией девиза общественного союза «Зеленый центр Мет­инвест» – «Вместе мы сделаем больше». Когда сбываются мечты Состоялось не просто открытие площадки, а настоящий спортивный праздник, на который собралась местная детвора, даже из поселка Новоселовка. Здесь прошли популярные в Мариуполе «Зеленые старты», мастер-класс по workout, работали танцевальная и разминочная площадки. Самые активные получили призы от «Зеленого центра Метинвест». Хотя на самом деле никто не остался без подарка: атмосфера веселья и детского счастья, радостных голосов и звонкого смеха стали наградой всем родителям. «Мы не один год мечтали о детской и спортивной площадках, – рассказала председатель КСН «Строитель» Ирина Шишлова. – Раньше в нашем огромном дворе из шести многоэтажек стояли устаревшие и покосившиеся конструкции. У меня самой двое мальчишек, 14 и 3,5 года. Старший ходил заниматься на тренажерах в соседний микрорайон, теперь вот приедет из детского оздоровительного центра «Солнечный» и будет удивлен – все рядом». Ирина рассказала, что в 2016-м их проект не прошел отбор экспертной комиссии конкурса «Город – нашими руками». Активисты его доработали, проконсультировались со специалистами, и уже в нынешнем году он стал победителем наряду с другими восемнадцатью. На реализацию своей мечты КСН «Строитель» получил грант 80 тысяч гривен. «Мы признательны всем, кто принял участие в нашем проекте, дал нам возможность его реализовать», – говорит Ирина. Для всех возрастов Александр Полевничий, руково­дитель проекта «Здоровая, сильная молодежь», со спортом знаком не понаслышке: он ведет здоровый образ жизни и последние пять лет всерьез увлечен занятиями на снарядах в спортивном движении workout. «Это было настоящей проблемой: для шести тысяч жителей микрорайона поблизости нет ни одного спортивного уголка, – пояснил Александр. – Теперь же на нашей площадке спортивный досуг стал доступным для всех возрастных категорий». Здесь есть большой турник для workout, гимнастический комплекс для детей и подростков от 10 до 15 лет. Отдельно стоит выделить два уличных тренажера для разминки ног и мышц спинывЂ‚–вЂ‚«воздушныйвЂ‚ходок» и «лифтер-маятник». На них могут заниматься даже люди старшего возраста. «Спортивная площадка станет полезной не только жителям микрорайона: к нам с первых дней приходят ребята из частного сектора поселка Новоселовка, ведь там нет обустроенных мест для спортивных занятий», – отметил Александр Полевничий. Развиваемся! В планах инициативной группы – дальнейшее развитие инфраструктуры двора: строительство футбольного поля и участие в программе «Уютный двор» после регистрации ОСМД. К слову, поддержать обустройство современного футбольного поля в день открытия площадки обещали начальник управления физической культуры и спорта горсовета Алексей Казанцев и депутат горсовета Геннадий Семенихин. «Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» еще раз наглядно показал, что, благодаря финансовой поддержке металлургов и активности горожан, можно воплотить в жизнь любую мечту, нужно только быть настойчивым и целеустремленным», – напутствовал координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера. Стоящее дело За шесть лет действия конкурса «Город – нашими руками» в Мариуполе реализовано 75 проектов. Каждый, кто хоть раз побывал на открытых объектах – победителях конкурса, с уверенностью скажет, что инвестиции на сумму более пяти миллионов гривен, выделенные Группой Метинвест, вложены в хорошее, стоящее дело. Николай Пожогин